Angelovič: The Tap Tap je kus života, máme svůj humor. Mrzí mě, že Zeman odmítá vozík

Intelektuální limity řidičů autobusů už jsme překonali. Kdyby na vozíku skončil vysoce postavený politik, věci by se pohnuly ještě víc, říká mluvčí hudební skupiny The Tap Tap Ladislav Angelovič. Do kin míří snímek Postiženi muzikou, dokument o kapele, ve které se mimo jiné mluví hodně sprostě. Zatím nám to nikdo nevytknul, na pódiu jsme akurátní. Hraní je dřina, ale nesmí to tak vypadat, dodává.

18:47 Intelektuální limity řidičů autobusů jsme překonali. Kdyby na vozíku skončil politik, věci by se pohnuly ještě víc, říká mluvčí skupiny The Tap Tap. | Video: Martin Veselovský