Zemřel americký raper z kapely Migos. Zastřelili ho, když hrál v herně kostky

Největší tuzemské energetické společnosti ČEZ a innogy začaly započítávat zákazníkům s vyššími cenami energií do záloh vládou schválený strop pro dodávky elektřiny a plynu od listopadu. Úprava záloh se v případě obou firem bude týkat stovek tisíc jejich zákazníků, kteří dosud platili za energie více. Zastropování cen energií má podle nařízení vlády začít plošně platit od ledna příštího roku. Od listopadu začal zálohy podle cenového stropu rozpočítávat také například E.ON, novým zákazníkům je pak nabízejí Moravské naftové doly (MND).

ČEZ Prodej během listopadu rozešle stovkám tisíc svých zákazníků nový rozpis záloh, v nichž už bude zohledněno vládní zastropování cen energií. Podle společnosti je cílem tohoto kroku rovnoměrnější rozložení plateb, což by mělo zvýšit efekt vládního opatření. Očekávaná spotřeba se tak vydělí počtem měsíců v roce a zákazník by měl každý měsíc platit stejnou částku. Úpravu ČEZ započítá automaticky, zákazníci, kterých se to týká, tak podle firmy nebudou muset o nic žádat.

Nové rozpisy záloh už v listopadu rozesílá také innogy. Celkově by podle mluvčího Pavla Grochála mělo jít asi o 300 000 zákazníků, přičemž jde o různé skupiny. "Jde o zákazníky, kteří například uzavřeli smlouvy v průběhu posledních měsíců, nebo ty, kterým končí fixace, nebo zákazníky, kteří mají smlouvy na dobu neurčitou," uvedl Grochál. Většině zákazníků se podle něj jinak zálohy nezmění, protože mají zafixované nižší ceny pod cenovým stropem.