28. 3. 2018

Loni na jaře odehrála americká zpěvačka LP vyprodané koncerty v pražském klubu Roxy, v létě pak vystoupila na festivalu Colours of Ostrava. Letos se do České republiky vrací, 8. července zazpívá v pražském Foru Karlín. LP se nejdříve proslavila jako autorka skladeb Rihanny nebo Rity Ora. Předloni pak prorazila s milostnou skladbou Lost On You, z níž se stal rádiový hit. Před stejnojmenným albem vydala tři nahrávky, tu první v roce 2001. Laura Pergolizzi, jak zní její vlastní jméno, má italské kořeny, ovšem žije v Los Angeles.

Kdyby úspěch přišel dřív, asi bych si ho tolik nevážila. Otec mě varoval, že jako lesba budu mít těžší život. | Video: dvtv | 10:01

