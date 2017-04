Americká písničkářka Suzanne Vega se vrací do Prahy, v červnu vystoupí v Divadle Archa

před 16 minutami

Americká písničkářka Suzanne Vega vystoupí 14. června v pražském Divadle Archa. Vega se do České republiky vrací pravidelně, naposledy v Arše zahrála v červenci 2014.

Suzanne Vega zahraje v červnu v pražském Divadle Archa. Na svém nadcházejícím koncertu představí písně z nové desky Lover, Beloved: Songs from an Evening with Carson McCullers, která vznikla na základě hry o spisovatelce Carson McCullersové.

"Pro svou šarmantní neokázalost a výjimečný cit pro příběhy velkoměsta a poetiku ulice Susanne Vega získala přízeň publika na obou stranách oceánu. Její koncerty nepostrádají emocionální náboj a naléhavost, což potvrdila mnohokrát i před českým publikem," uvedla za pořadatele informovala Pavlína Svatoňová.

Sedmapadesátiletá hudebnice v roce 2009 natočila se skupinou Čechomor píseň Rain is Falling na album Čechomoru Místečko. V Praze vystoupila i v roce 2010 na multikulturní akci Pocta Václavu Havlovi.

Vega patří k nejvýraznějším postavám neo-folkového hnutí počátku 80. let. Její debut Suzanne Vega z roku 1985 a následující deska Solitude Standing s hity Tom’s Diner a Luka ji dostaly na pozici folkrockové hvězdy. Vega dlouhodobě podporuje charitativní aktivity a kampaně, mimo jiné Amnesty International.

autor: ČTK