AC/DC jsou s novým albem zpět na špici žebříčku. Zpěvák překonal problémy se sluchem

Nové album australské rockové skupiny AC/DC nazvané Power Up vede americkou prodejní hitparádu Billboard 100. V pořadí sedmnáctá studiová deska a první, kterou sestava natočila po šestileté pauze, v žebříčku předstihla rapery Futurea a Lil Uziho Verta.

Ve Spojených státech se alba Power Up prodal ekvivalent 117 tisíc kusů, uvedla společnost Nielsen Music, která statistiky vede. Pojem ekvivalent alba používá proto, aby v metrice zohlednila i jiné formaty včetně streamování. V případě AC/DC se číslo skládá ze 71 tisíc prodaných klasických CD, 23 tisíc digitálních downloadů a 16 tisíc vinylů. Na streamovacích službách deska za týden od vydání zaznamenala 7,8 milionu přehrání.

Dle vydavatelství Columbia Records kapela za 47 let existence celosvětově prodala přes 200 milionů alb. Do čela amerického žebříčku se však dostala jen dvě: For Those About to Rock (We Salute You) z roku 1981 a Black Ice vydané roku 2008.

Deník New York Times připomíná, že AC/DC se dlouho bránili moderním formátům, až do roku 2012 svou hudbu neumisťovali do internetových obchodů jako iTunes a se streamováním svolili až další tři roky nato.

Album Power Up je první, které natočili od chvíle, kdy roku 2017 zemřel jejich zakládající člen a druhý kytarista Malcolm Young. Ten je se svým bratrem Angusem Youngem ale stále veden jako autor všech skladeb. Pracovali na nich společně.

Podle časopisu Rolling Stone se právě na pohřbu Malcolma Younga hudebníci po letech sešli, což je nakonec přivedlo až do nahrávacího studia. "Je to pocta jemu, stjeně jako Back in Black byla pocta Bonu Scottovi," řekl Angus Young v narážce na album z roku 1980, které kapela věnovala svému zesnulému zpěvákovi Bonu Scottovi. Toho nahradil Brian Johnson.

"Při natáčení jsme Malcolma cítili na každém kroku, byl tam s námi. A to fakt nejsme nijak duchovně založená kapela," řekl agentuře AP třiasedmdesátiletý Johnson. "Malcolm byl silná osobnost a jak je vidět, ani jeho smrt na tom nic nezměnila. Pokud si tu desku poslechnete, myslím, že nám dáte za pravdu."

"Vždycky když jsme natáčeli album, nakráčeli jsme do studia s Malcolmem s fůrou hotových věcí," popisuje kytarista Angus Young, jak s bratrem průběžně skládali, i když AC/DC zrovna nenatáčei. "Vždy jsme měli v zásobě dost písní," vysvětluje Angus Young, podle nějž většína kompozic na nové nahrávce vznikala v letech 2000 až 2008, kdy měli bratři autorsky nejplodnější období.

Na nové desce Malcolma Younga na kytaru nahradil jeho bratranec Stevie Young, základní sestavu jinak tvoří zpěvák Brian Johnson, bubeník Phil Rudd, baskytarista Cliff Williams a kytarista Angus Young. "Stevieho známe věky. Je s námi už desítky let," připomíná basista Williams, že Stevie Young už s kapelou účinkoval na předešlém albu Rock or Bust. Jeho natáčení se Malcolm Young nezúčastnil kvůli zdravotním problémům.

Roku 2016 AC/DC nedokončili turné, protože zpěvák Brian Johnson měl problémy se sluchem. Podle agentury AP to tehdy již vypadalo, že se klasická sestava na jevišti znovu nesejde. Hudebníci několik koncertů odložili a za Johnsona nakonec musel jako zpěvák zaskočit Axl Rose z hardrockové formace Guns N' Roses.

Od té doby si však Johnson pořídil kvalitní naslouchátko, začal s kapelou znovu zkoušet a těšil se, až se vrátí do sportovních hal a na stadiony, kde AC/DC hrávají nejčastěji.

Nové album vznikalo v letech 2018 až 2019. "Hodně jsme cvičili, protože jsme doufali, že třeba odehrajeme nějaké koncerty," tvrdí Angus Young. "Stihli jsme ale jen pár týdnů. Pak už se svět začal uzavírat," dodává s odkazem na pandemii koronaviru, která členy sestavy uvěznila na různých kontinentech.

"Teď se snažíme desku co nejvíc zpropagovat. Aby lidi aspoň věděli, že AC/DC ještě natočili album," vysvětluje Angus Young.

Podle agentury AP se nové album AC/DC vyznačuje stejně mohutným zvukem jako jejich slavné desky Highway To Hell nebo Back in Black. Například úvodní track Realize připomene skladbu Thunderstruck z roku 1990, Rejection zase stojí na podobné harmonii jako Shot Down In Flames z roku 1979. "Ale pořád je to dobré. Člověk taky může jíst pizzu pět dnů po sobě, každý večer bude chutnat stejně a každý večer bude dobrá," přirovnává agentura AP.