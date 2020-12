Aby lidé zapomněli na realitu. Nejvíc streamů na Spotify měl letos raper Bad Bunny

Celosvětově nejžádanějším umělcem na streamovací platformě Spotify se letos stal portorikánský raper, který vystupuje pod pseudonymem Bad Bunny. Jeho skladby za rok 2020 zaznamenaly 8,3 miliardy streamů, oznámila služba.

Hitmaker a držitel ceny Latin Grammy minulý týden vydal album. V nově zveřejněném žebříčku nejhranějších umělců na Spotify předčil kanadského rapera Drakea, kolumbijského zpěváka J Balvina, již nežijícího Američana řečeného Juice WRLD a kanadského pěvce The Weeknda, informuje agentura AP.

Bad Bunnyho druhé studiové sólové album nazvané YHLQMDLG, které vyšlo v únoru, nasbíralo 3,3 miliardy streamů, nejvíc ze všech desek na Spotify. Na dalších příčkách se umístila Weekndova nahrávka After Hours, Hollywood’s Bleeding od Američana Post Malonea, Fine Line od někdejšího člena skupiny One Direction Harryho Stylese a Future Nostalgia, kterou natočila zpěvačka Dua Lipa.

Skladbu Dákiti natočili Bad Bunny s portorikánským zpěvákem Jhayem Cortezem. | Video: Rimas Entertainment

Z pěti nejposlouchanějších alb na Spotify pouze to, jež natočil The Weeknd, nezískalo žádnou nominaci na Grammy. Weekndův singl Blinding Lights se přitom s 1,6 miliony streamů stal nejposlouchanější písní roku na Spotify.

Šestadvacetiletý Bad Bunny, vlastním jménem Benito Antonio Martínez Ocasio, kombinuje žánry trap a reggaeton. První album vydal předloni, další úspěch zaznamenal vloni společnou deskou Oasis s J Balvinem a letos nahrávkou YHLQMDLG.

Koncem minulého týdne zveřejnil třetí sólové album nazvané El Último Tour Del Mundo (Poslední světové turné). Obsahuje 16 skladeb napsaných za pandemie koronaviru a podle agentury AP žánrově přesahuje k alternativní hudbě, punku, popu, a dokonce rock'n'rollu.

"Nerad opakuji stejné postupy. Každé mé album má svoji totožnost," říká Bad Bunny, který na novince spolupracoval s americkou zpěvačkou Abrou, španělskou hvězdou Rosalíí nebo portorikánským zpěvákem Jhayem Cortezem.

Bad Bunny má čerstvě na kontě cenu Latin Grammy, dvě sošky American Music Awards a dvě nominace na hlavní Grammy, z toho jednu za nejlepší duet či skupinový výkon v žánru pop. Porotci jej na cenu navrhli za skladbu Un Día (One Day) natočenou s J Balvinem, Duou Lipou a producentem Tainym.

Za skladbu Un Día (One Day) je Bad Bunny nominován na Grammy. | Video: Universal Music

Hitmaker měl nedávno pozitivní test na koronavirus, kvůli němu nemohl vystoupit na ceremoniálu American Music Awards.

"Díky bohu se ale cítím lépe. Některé dny to bylo horší, ale mám pocit, že jsem se už skoro úplně uzdravil," řekl agentuře AP hudebník, podle něhož byl letošní rok pro spoustu lidí náročný, ale konkrétně jemu také poskytl příležitost "pocítit vděk za všechno, co nám hudba dává".

Tím, kolik času musel trávit doma, měl Bad Bunny touhu víc pracovat. "Pořád mě to svádělo psát texty o tom, co právě zažíváme," říká s odkazem na pandemii. "Pak jsem si to ale vždycky zatrhl. Já chci, aby lidi při poslechu mojí hudby zapomínali na realitu, ne aby jim ji moje hudba připomínala," vysvětluje.

Nové album je podle něj určené k poslechu doma, "když odpočíváte v pokoji, v autě, trávíte večer s přáteli a pijete u toho víno nebo pivo", jak říká. Snažil se, aby písně byly zábavné a vyzařovaly spoustu emocí.