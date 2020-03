Zpěvák 7krát3 překračuje hranice toho, co v Česku považujeme za mainstream

Český zpěvák a hudebník skrytý pod přezdívkou 7krát3 se o pozornost přihlásil hned prvním singlem Promiň, který na internet vypustil vloni v květnu. V neobvyklém stylizovaném klipu režiséra Benjamina Buttlera má na sobě obří retro brýle, pomalu pojídá banán, polévá se mlékem nebo sleduje dívku, jak dvěma prsty vymačkává grapefruit.

Obrazy působí poněkud surreálně, jsou to ale rafinované vizuální metafory korespondující s textem písně, v němž se aktér omlouvá své dívce za předčasnou ejakulaci.

Postupně sice vyjmenuje dvanáct problémů, ve skutečnosti je to ale pořád ten jeden jediný: "Sundáš triko, udělám se". Na popový hit zvláštní téma mohlo snadno sklouznout do trapnosti. 7krát3 ale nesnáze vybalancoval - do pomalého podkladu producenta řečeného U.RH+, vytvořeného podle střihu moderního R&B, zpívá chvíli svůdně, chvíli kajícně, a posluchač mu fandí. Nakonec kterému muži se něco takového někdy nestalo.



"Promiň byla jasná volba na první singl. Chtěl jsem hned od počátku dát všem najevo, že hranice mé hudby jsou posunuté trochu jinam," říká Štěpán Hebík alias 7krát3. A podařilo se: Promiň byla jako bomba shozená na český YouTube, okamžitý virální hit.

Navíc je to po všech stránkách dotažený popový produkt, v nejlepším smyslu slova. Až vypadá, jako by ani nebyl český. Když 7krát3 nedávno přebíral cenu za nejlepší český popový song roku 2019, udělovanou pořadem Kompot Radia Wave, moderátoři ho uvedli hláškou z písně: "Mám tu jeden problém". Mezi fanoušky dávno zlidověla.

Po vydání singlu 7krát3 čekal bouřlivou reakci - a nemýlil se. "Normálně to nedělám, ale tentokrát jsem si přečetl komentáře a v první chvíli se mi zastavilo srdce. Pak mi ale došlo, že většina z nich je vlastně hodně bizarních a víc reagovaly reagují na téma než na píseň samotnou. Ta je sama o sobě ujetá, takže ty komentáře byly vlastně takový bizár na druhou," směje se. "Nemám problém vyjadřovat skrze píseň jakoukoliv emoci. Nadsázku, nostalgii, smutek, může tam být ukryté tajemství. Hudba by měla být schopná mluvit o všech emocích. Rozveselit, uvolnit, přinutit zapřemýšlet."

Že by si ho fanoušci mohli zaškatulkovat jako zpěváka lehce bizarních nebo dokonce komických písní, se nebál. Ostatně hned další singl, Pobývám tu, byl docela vážný. 7krát3 v něm do své instrumentálky zpívá o tom, jaké je vrátit se po letech na místa, kde člověk vyrůstal.

Ve skladbě Pobývám tu zpívá 7krát3 o tom, jaké je vrátit se po letech na místa, kde člověk vyrůstal. | Video: BiggBoss

"Na každou věc, kterou jsem vydal, jsou bouřlivé ohlasy. Lidi to buď milují, nebo nenávidí," rekapituluje uplynulých deset měsíců, které vedly k vydání jeho debutové desky nazvané I. Křest plánovaný na 1. dubna se kvůli pandemii nového typu koronaviru nekoná, místo toho 7krát3 vypustil do světa nový klip k písni Boh dal love, kterou nahrál s pražskými rapovými legendami PSH.

Milovník i šašek

7krát3 není první, kdo se pokouší přenést současné popové R&B do českého prostředí a věrohodně ho jazykově lokalizovat. Od počátku tisíciletí tu bylo několik pokusů, počínaje hvězdičkami ze soutěže Superstar Sámerem Issou a Monikou Bagárovou až třeba po populárního Bena Cristovaa.

Teprve u Promiň a dalších písní z desky I ale české frázování konečně působí přirozeně. A to přitom Štěpán Hebík ještě donedávna zpíval anglicky - pod přezdívkou Jaquin Step působil jako vokalista a trombonista reggae skupiny PubAnimals, která skoro dekádu narušovala stojaté vody domácí podoby tohoto žánru.

Hráli i na prestižním barcelonském festivalu Rototom Sunsplash, největší události pro fanoušky reggae v Evropě. Pak ale poznali, že nejspíš narazili na hranice svých možností, a rozpadli se.



Hebík už tehdy uvažoval, že by začal zpívat česky. "Chtěl jsem, aby lidé začali víc rozumět tomu, co zpívám. Postupně jsem sám začal zjišťovat, jak je text pro píseň důležitý," vysvětluje. Před dvěma lety se do sólové kariéry vrhl naplno a těsně před třicátými narozeninami představil své nové alter ego 7krát3.

Je v něm skrytý excentrik, funkmaster, milovník, glosátor a možná i trochu šašek. Od každého trochu. Přezdívku nechává zahalenou záhadou, prý je to kód nebo číselný symbol, který opakovaně vidí kolem sebe.

I zvláštní jméno ho trochu vyděluje z české scény. Kam se svou variací na černý pop patří? Z českých zpěváků uznává Matěje Rupperta z Monkey Business, má rád i J.A.R., jinak ale doma moc souputníků nevidí. Ze zahraničních vzorů jmenuje Charlieho Wilsona nebo Anthonyho Hamiltona, afroamerické soulové vokalisty, české širší veřejnosti spíš neznámé.

Debutovou desku mu vydal label BiggBoss, za kterým stojí raper a výtvarník Vladimir 518 ze skupiny PSH. "Líbí se mi jejich filosofie. Berou umění jako něco komplexního. Vydávají knížky, podporují i nerapové projekty, je mi sympatický jejich přístup," vysvětluje 7krát3, proč oslovil právě je.

Vloni už se stihl objevit ve dvou skladbách na desce PSH nazvané Debut, zatímco Vladimir 518 a Orion mu pro změnu hostují v písni Boh dal love, kterou produkoval právě člen PSH Mike Trafik.

Píseň Boh dal love nahrál 7krát3 s pražskými rapovými legendami PSH. | Video: BiggBoss

Nikdy se nepřizpůsobit

Bez Vladimira 518 by se 7krát3 nakonec možná tak snadno nedostal k Jiřímu Kornovi, který účinkuje v jeho dalším výrazném loňském hitu Tygrovanej sprej.

"Už když jsem tu píseň měl rozdělanou, atmosférou mi evokovala osmdesátky a já tam slyšel jeho hlas," vysvětluje, jak ho napadl právě předrevoluční hitmaker Korn. "Vždycky jsem ho respektoval, byl to nadčasový umělec, takže mi přišlo, že to nebude žádný kalkul, když ho tam dám. Navíc po Promiň mě k němu lidi začali přirovnávat, což mě ještě víc vyburcovalo. Oslovili jsme ho, líbilo se mu to a pak si zahrál i v klipu."

V Tygrovaném spreji hostuje Jiří Korn. | Video: BiggBoss

Tygrovanej sprej je další spoluprací s režisérem Benjaminem Buttlerem. Důležitou roli v něm kromě retrofuturistické instrumentálky hraje luxusní vůz Lamborghini Countach a moderní benzinka v pražské Libni.

V kombinaci s klipem, kde Korn vystupuje ve steampunkovém kostýmu, píseň působí jako pozdrav ze sci-fi osmdesátých let, které se nikdy nestaly, ale stát se měly: jako báječný pop překračující hranice toho, co v Česku považujeme za mainstream. Něco podobného ostatně vždy dělal Korn - 7krát3 teď jeho roli popového vizionáře přebírá.

Na obalu své debutové desky sedí na obřím písmenu I ("Může to být anglické já, stejně jako římská jednička") a shlíží na krajinu pod sebou, což je dobrá metafora jeho postavení na scéně.

Deska trvá jen něco málo přes dvacet minut, obsahuje šest skladeb a až na dvě novinky shrnuje všechny jeho dosavadní singly. Přesto má potenciál způsobit v domácím popu malé zemětřesení. 7krát3 má jasný plán a vizi. "V popu jsou věci většinou dobré právě proto, že jsou dotažené do posledního detailu," vysvětluje svůj přístup. I díky němu na scénu přináší něco nového. "Nebavilo by mě přizpůsobovat se představám někoho druhého. A tak to dělám hlavně pro sebe. Abych měl na co vzpomínat, až budu v důchodu," dodává.