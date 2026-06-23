Hra o Praze má deset nových úrovní, turisty zavede do čističky i Klementina

Nová verze mobilní hry Playing Prague zavede hráče v deseti úrovních na 20 zajímavých míst a seznámí je s deseti osobnostmi spojenými s hlavním městem. Součástí hry jsou nové prvky, které pomohou rozšiřovat stávající herní komunitu. Zároveň vznikne i počítačová verze, která bude mít lepší grafiku.
Novou verzi představila městská firma Prague City Tourism (PCT). První verzi hry, kterou firma spustila loni v červnu, si za rok stáhlo zhruba 102 tisíc uživatelů. Hra získala ocenění nejlepší hra střední a východní Evropy. Náklady na vytvoření druhé verze byly zhruba 1,6 milionu korun.
Nová verze zavede hráče například na Pražský hrad a do Klementina, ale také k objektům mimo centrum, například do Staré čistírny odpadních vod v Bubenči, Průmyslového paláce na Vyšehrad či do Kongresového centra Praha. Podle pražského radního Tomáše Slabihoudka (TOP 09) je to záměr, protože Praha dlouhodobě usiluje o to dostat turisty mimo historické centrum.
Hru vyrobilo studio Charles Games, které je spojeno s Karlovou univerzitou. Podle ředitele studia Lukáše Kolka je hra po celém světě přijímána velice pozitivně. Fanoušci hry vytvořili vlastní komunitu. Studio proto do nové verze přidalo prvky, které ji ještě posílí.
„Hráčky a hráči jsou zvyklí interagovat napříč hrami a jsou prvky, které ty hry mají, aby to fungovalo. Jsou to například leaderboardy, to jsou takové žebříčky, kde se člověk porovnává nejen s přáteli, ale s celou tou komunitou,“ uvedl Kolek.
Vyjde i počítačová verze
Dalším takovým prvkem budou takzvané achievementy. Jde o ocenění za úspěchy ve hře, kterými se člověk může pochlubit dalším hráčům.
V příštích dvou týdnech chce studio Charles Games vydat i počítačovou verzi hry. „Počítače nám nabízí více výkonu, graficky ta hra vypadá lépe, trochu jsme si pohráli se světly, aby to fungovalo dobře na velkých monitorech oproti mobilům, kde musíme řešit, aby i ta baterie chvíli vydržela,“ sdělil Kolek.
Hráči nejčastěji stahují českou a anglickou verzi. Počet hráčů v obou skupinách je zhruba vyrovnaný. Třetí nejžádanější verze je německá. Existuje ještě také mutace polská, francouzská, španělská, italská, holandská či japonská.
„Když jsme spustili japonskou verzi, zjistili jsme, že máme na našem webu najednou 100 tisíc přístupů z Japonska,“ zmínila místopředsedkyně představenstva Prague City Tourism Jana Adamcová. Doplnila, že firma chce hru dále rozvíjet. Aby bylo financování hry udržitelné, je nová verze zpoplatněná. Hráči za pět úrovní zaplatí 99 korun. Základní verze zůstane zdarma.
První verzi hry spustila PCT loni v červnu jako součást kampaně na podporu cestovního ruchu. Cílí na turisty z ČR i zahraničí, které zajímá kultura, historie či architektura.
Prague City Tourism je městská firma, která má v Praze na starosti cestovní ruch. Zajišťuje propagaci Prahy v Česku i v zahraničí a má ve správě také některé památky, například Petřínskou rozhlednu, Prašnou bránu či věže Karlova mostu. Provozuje historickou tramvajovou linku 42 a pořádá tematické procházky s průvodci.
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