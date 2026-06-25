Hongkongská policie zatkla knihkupce podezřelé z prodeje podvratných publikací

Hongkongská policie ve středu zatkla dva majitele knihkupectví, kteří jsou podezřelí, že vystavovali a prodávali publikace s "podvratným" obsahem, informovala hongkongská vláda. Píše o tom agentura Reuters. Totožnost zatčených knihkupců, 33leté ženy a o rok mladšího muže, prohlášení neuvádí.
Za podvratnou činnost hrozí podle hongkongského bezpečnostního zákona trest odnětí svobody v délce až sedmi let, který však může být zvýšen na deset let, pokud se prokáže, že pachatel spolupracoval se zahraničními silami.
Podle tvrzení policie prodávala dvojice publikace obsahující materiály podněcující nenávist vůči hongkongské vládě, soudnictví a orgánům činným v trestním řízení. Úřady také uvádějí, že dotyční též přijímali četné finanční prostředky od zahraničních politických organizací.
Oba nezávislí knihkupci byli zatčeni týden před 1. červencem, kdy si Hongkong připomíná výročí předání bývalé britské kolonie pod čínskou správu v roce 1997. Podle hongkongského základního zákona měl mít Hongkong po dobu 50 let zaručenou vysokou míru autonomie a svobody, včetně svobody tisku.
V roce 2020 Peking ve městě prosadil zákon o národní bezpečnosti poté, co o rok dříve byly potlačeny rozsáhlé protivládní protesty. To vyvolalo vlnu kritiky světového společenství, podle nějž se svobody přislíbené Hongkongu při předání od Velké Británie pod čínskou správu vytrácejí.
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