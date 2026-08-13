Hollywoodská hvězda Russell Crowe se příští rok v Praze přestaví jako hudebník

Hollywoodský herec Russell Crowe se příští rok v Praze přestaví jako hudebník. S kapelou The Gentlemen Barbers vystoupí 23. května ve Foru Karlín, kde zahájí své evropské turné.
Koncert se uskuteční ve spolupráci s festivalem Metronome Prague a klubem Doupě, informovala Vladimíra Zahradníková za pořádající společnost JV Classics.
„Možná o mně víte, že třicet let hraju ve filmech, zároveň ale posledních čtyřicet let hraju i po večerech s kapelou,“ uvedl herec známý z filmů jako Rychlejší než smrt, L. A. - Přísně tajné, Gladiátor nebo Čistá duše.
Crowe se jako muzikant v České republice představil před třemi roky v programu Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, kde převzal Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii a poté se objevil jako zpěvák skupiny Indoor Garden Party. Zaplněnému hledišti před hotelem Thermal na bezplatném vystoupení nabídl svoji bluesrockovou a country hudbu.
Na novém projektu The Gentlemen Barbers australský zpěvák a herec pracoval poslední čtyři roky, muzikanti se ale znají a spolupracují spolu už dlouhá desetiletí. Dave Kelly (bicí) a Stewart Kirwan (trubka) byli členy kapely Thirty Odd Foot of Grunts a zároveň hráli s Crowem v kapele The Ordinary Fear of God, jejíž součástí byl Stu Hunter (klavír) a v koncertní sestavě také Chris Kamzelas (kytara).
Hraní po hospodách
Z irského města Cavan pochází vokalistka Lorraine O'Reillyová známá svým chraplavým a energickým hlasem. S Crowem se seznámila při nahrávání duetu pro album Walk like Kings skupiny Bible Code Sundays, stali se přáteli a od roku 2017 spolu vystupují.
„Tahle kapela má svůj charakter a tah. Hrajeme spoustu písní s příběhem, ale zároveň víme, že jsme tu proto, abychom publiku zvedli náladu a lidé si s námi užili skvělý večer. Rád hraju po hospodách. Tak jsem vyrůstal. I když mi moje filmová práce zabírá spoustu času, nikdy jsem nepřestal s muzikou,“ uvedl Crowe.
„Ať už jsou to písně nebo filmy, vždy jde o příběh. Rozjedeme to naplno. The Gentlemen Barbers se pohybují mezi R&B, gospelem, drsnými country písněmi o vraždách, temnými valčíky a silnými, inspirativními písněmi k společnému zpívání. Bude to skvělý večer,“ dodal.
Crowe působil v kapele Thirty Odd Foot of Grunts, s níž vydal tři alba. V roce 2005 začal spolupracovat s kanadským hudebníkem Alanem Doylem, s nímž založil skupinu The Ordinary Fear of God.
Jako herec se proslavil především celosvětovým hitem Ridleyho Scotta Gladiátor z roku 2000. Za ztvárnění římského generála Maxima si odnesl Oscara za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli.
Následující rok získal svou třetí oscarovou nominaci, první Zlatý glóbus a cenu BAFTA pro nejlepšího herce za roli psychicky nemocného geniálního matematika Johna Nashe ve filmu Rona Howarda Čistá duše.
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