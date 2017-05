Holka v kapele. Vychází kniha o Kim Gordonové, basistce slavných Sonic Youth

před 1 hodinou

Kim Gordonová se proslavila jako zpěvačka a basistka rockové skupiny Sonic Youth. Ke kapele neoddělitelně patřily nejen zpětné vazby a ruchy, ale také manželství obou hlavních postav, Kim a kytaristy Thurstona Moorea. Když na podzim 2011 ohlásila dvojice po sedmadvaceti letech rozchod, bylo to pro všechny velké překvapení. Ani Sonic Youth rozchod dvou nejdůležitějších členů nepřežili. Nyní vychází kniha pojmenovaná Holka v kapele, v níž hudebnice vysvětluje, Sonic Youth vznikli a zanikli, co se dělo před jejich založením a co přišlo poté. Píše o dětství, o dospívání po boku duševně postiženého bratra, o newyorské scéně 80. a 90. let i o tom, jaké to je být onou “holkou v kapele".

