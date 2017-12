Hlavní hvězdou pražského festivalu Metronome budou The Chemical Brothers

před 19 minutami

Hlavní hvězdou pražského festivalu Metronome (22. - 23. 6. 2018) bude britské elektronické duo Tom Rowlands - Ed Simons alias The Chemical Brothers. Majitelé čtyř Grammy se vrací na místo činu po jedenácti letech, poprvé a zatím naposledy hráli v srpnu 2007 ve sportovní hale na Výstavišti. Dvojice, jež debutovala v polovině 90. let albem Exit Planet Dust, pak vydala dalších sedm desek a natočila také hudbu k Hunger Games. V Praze zakončí program na hlavní scéně, diváci se tak podle pořadatelů mohou těšit na velkou vizuální show. Organizátoři už dříve oznámili účast Toma Odella, Johna Calea či DJ setu Faithless. Speciální set na festivalu odehrají Tata Bojs, kteří slaví 30 let vzniku.

autor: Kultura | před 19 minutami

Související



Hlavní zprávy