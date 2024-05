Chtěla si udobřit dceru, slíbila jí kuře. Je z toho hlavní cena Anifilmu v Liberci

Hlavní cenu za celovečerní film na 23. ročníku Anifilmu získal v Liberci snímek Linda chce kuře! italsko-francouzského autorského dua Chiara Maltaová a Sébastien Laudenbach.

V kategorii krátkých filmů zvítězil polský snímek Zima režisérského tandemu Tomek Popakul a Kasumi Ozeki. Výsledky sedmi kategorií organizátoři šestidenního mezinárodního festivalu animovaných filmů vyhlásili dnes.

Vítězný celovečerní animovaný film, který měl premiéru loni, vypráví příběh Paulette, která si uvědomí, že nespravedlivě potrestala svou dceru Lindu. Aby to napravila, slíbí jí, že jí udělá její oblíbené kuře s paprikami, ačkoli neumí vařit. Navíc se k tomu rozhodne v době, když všechny obchody stávkují. "Zvolený snímek překvapil, okouzlil a pobavil všechny členy poroty. Charakterizuje ho výjimečný scénář s neočekávanými dějovými zvraty, ostře vykreslené postavy, skvělý humor a originální a velmi dobře fungující výtvarná stránka. Herecké výkony jsou prvotřídní, plné energie a vtipu," uvedli porotci ve svém hodnocení.

V kategorii krátkých filmů uspěl snímek Zima, který je filmovou mozaikou znázorňující malou rybářskou vesnici, kde lidé a zvířata jsou závislí na sobě. "Střet mezi chladnými tradicemi života na vesnici s mužnými rituály a hřejivým osobním příběhem mladé Anky v nás rezonoval ještě dlouho po zhlédnutí filmu. Jde o umělecky jedinečnou a divokou kontemplaci míst, z kterých byste rádi odešli, ale už vám stihly zanechat stopy na duši," uvedli porotci.

Za nejlepší studentský film porota vybrala snímek "Východní déšť" z Estonské akademie umění v Tallinu, který natočila Milly Yenckenová. Mezi nenarativními a abstraktními animacemi získal hlavní cenu režisér Côme Lorans za snímek Crypto(zoïque), v němž s pomocí abstraktní animace zkoumá vývoj planety. Cenu za nejlepší videoklip si odnesl jihokorejský režisér Jin Woo za video Hilgeum: Illusion.

V kategorii VR filmů uspěli Marion Burgerová a Ilan Cohen s filmem Imperátor, který diváky posílá na cestu do mysli muže trpícího afázií. Cenu za nejlepší počítačovou hru pro děti získal Daniel Benmergui za Storytellera, která podporuje logické myšlení. Ocenění za nejlepší výtvarný počin v počítačové hře obdržela hra Dordogne studia Un Je Ne Sais Quoi, UMANIMATION.

O jedné ceně rozhodli i diváci. V jejich hlasování vyhrál studentský film I Will Die in This House režisérky Adriany Bendžalové ze zlínské univerzity.

Šestidenní festival v Liberci skončí v neděli. V mezinárodních kategoriích se utkalo deset vybraných celovečerních filmů, 28 krátkých filmů, 26 filmů studentských, 25 videoklipů, 22 abstraktních a nenarativních snímků a 12 VR projektů. V mezinárodním klání soutěžilo také 15 počítačových her. Anifilm se po přestěhování z Třeboně koná v Liberci popáté. Všechny programy letošního Anifilmu navštívilo zhruba 36 tisíc diváků.