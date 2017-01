Herec Shia LaBeouf byl zatčen na protitrumpovské akci. Měl potyčku s neonacistou

před 1 hodinou

Americký herec Shia LaBeouf čelí obvinění z napadení. Policie ho zatkla v New Yorku na happeningu, který byl přenášen na internetu. Dle videa se dostal do sporu s neonacistou, který schvaloval činy Hitlera.

Herec Shia LaBeouf byl zatčen na protitrumpovské akci v New Yorku a obviněn z napadení a obtěžování, píše server BBC.

LaBeouf umístil na venkovní zeď muzea kameru, která vysílala přímý přenos z akce nazvané He Will Not Divide Us (v překladu "on nás nerozdělí").

Před kamerou podle videa na internetu vystoupil neonacista, který prohlásil, že Hitler neudělal nic špatného. LaBeouf vedle promlouvajícího stál, odstrčil ho a muž spadl na zem, jak cituje server Variety policejního mluvčího. Následovalo zatčení herce. Napadený nežádal lékařské ošetření a zůstal na místě, dodal mluvčí.

Shia LaBeouf just got arrested on livestream after an allegedly attacking Neo-Nazis #FreeShia. #HeWillNotDivideUs pic.twitter.com/uQ81TyyZQM — #HeWillNotDivideUs (@HWNDUS) January 26, 2017

Organizátoři akce na svém Twitteru uvádějí, že herec je žid a velmi se jej tato slova dotkla. Informovali, že herec byl zatčen, je držen na 114. okrsku, odkud byl následně propuštěn. "Shia byl napaden nacistou. Shia byl zatčen. Nacistovi to prošlo," uvádí tweet.

Promlouvat veřejně na kameru u muzea je možné od 20. ledna, kdy se konala inaugurace Donalda Trumpa a performance potrvá celé jeho volební období, a to 24 hodin denně. Organizátoři vyzvali veřejnost, aby kdykoli přišla a větu "He Will Not Divide Us" zopakovala.

Na svých stránkách umělci uvádějí, že tato mantra představuje "odpor, naléhavost, opozici či optimismus, kterými nás provází duch každého účastníka a komunity".

Herec pro agenturu AP v pondělí uvedl, že akce nebyla inspirována výhradně prezidentstvím Trumpa: "Jsme proti rozdělování. Každý je zván. Říkám jen, abychom na sebe byli vzájemně milí."

Shia LaBeouf se v posledních letech zúčastnil několika uměleckých akcí, při nichž třeba odpovídal na telefony veřejnosti v Liverpoolu nebo strávil 24 hodin ve výtahu v Oxfordu, shrnuje BBC.

autor: mad