Divadelní a filmový herec a zpěvák Marek Adamczyk byl na řádné valné hromadě zvolen novým prezidentem Herecké asociace. Vystřídal Ondřeje Kepku, kterému skončilo čtyřleté funkční období. ČTK o tom v úterý informovala tajemnice Herecké asociace Martina Němečková.
Osmatřicetiletý Marek Adamczyk ve volbě neměl protikandidáta, zvolen byl jednomyslně. Zároveň byli zvoleni noví členové prezídia Herecké asociace. Za jeden ze svých hlavních úkolů Adamczyk považuje více se věnovat členům Herecké asociace, kteří jsou na volné noze, a snažit se hledat způsoby, jak jim výrazně pomoct.
"Chceme, aby asociace pomáhala hercům vnímat svoji vlastní hodnotu. Ta nejjednodušší a nejúčinnější změna se dá udělat u každého jednotlivce, který si uvědomí, že má právo a možnost se sám za sebe postavit a že není jenom loutka, kterou manipulují jeho zaměstnavatelé a lidé, kteří mu dávají práci. Tohle uvědomění mu může jeho život zlepšit mnohem víc, než jakákoliv kolektivní smlouva nebo cokoliv, co Herecká asociace pro něj vyjedná," řekl Adamczyk.
Nový prezident Herecké asociace se nyní chce seznámit s tím, co funkce obnáší a s tím, co si každý nový člen prezídia od své funkce slibuje a co je do ní ochoten vložit ze svých zkušeností, řekl. "Chceme vytvořit nějaký orientační dokument, kde by byla nastíněna strategie Herecké asociace pro ty další čtyři roky. Budeme lépe komunikovat jak na sociálních sítích a on-line, tak v terénu, aby herci chápali, že Herecká asociace je pro ně důležitá. Že neplní jenom symbolickou funkci, ale i praktickou, a že její síla roste úměrně s počtem jejich členů. Čím více herců dokážeme pod naše křídla shromáždit, tím lepší podmínky pro ně dokážeme vyjednávat. A o to nám jde," sdělil Adamczyk.
Adamczyk po vystudování Gymnázia Oty Pavla v pražském Radotíně absolvoval v roce 2012 DAMU, následně byl půl roku na stáži v londýnské škole Rose Bruford College Of Speech And Drama. Během studia na DAMU hostoval v Národním divadle. V dubnu 2012 získal angažmá Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. V letech 2017 až 2023 byl členem souboru Divadla na Vinohradech. Hrál v mnoha filmech a televizních seriálech. Jeho manželkou je snowboardistka Eva Samková.
Posláním nezávislé profesní a odborové organizace výkonných umělců Herecké asociace je především ochrana a prosazování profesních práv a zájmů svých členů v pracovněprávní a sociální oblasti a práv v užití jejich uměleckých výkonů. Členové se mohou na Hereckou asociaci bezplatně obracet pro právní poradu při uzavírání smluv nebo při pocitu bezpráví ze strany zaměstnavatelů.
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