Herci a scénáře vytvořené AI nebudou mít šanci ucházet se o Oscary

Herci a scénáře vytvořené umělou inteligencí (AI) nebudou mít od příštího roku šanci ucházet se o Oscary. Podle agentur AFP a Reuters o tom dnes informovala americká Akademie filmového umění a věd, která prestižní filmové ceny vyhlašuje.
„V kategoriích vyhrazených pro herce budou za způsobilé považovány pouze role uvedené v oficiálních titulcích filmu, u nichž lze prokázat, že je ztvárnili lidé a že k tomu dali souhlas,“ uvedla v nových pravidlech americká filmová akademie.
Změny počítají také s tím, že scénáře musí být napsány lidmi, aby bylo možné je na ocenění nominovat. Akademie si přitom může vyžádat dodatečné informace, aby bylo možné ověřit, že autory jsou skutečně lidé.
Organizace používání AI při filmové tvorbě nezakázala zcela, chystá se ale posuzovat filmy i s přihlédnutím k tomu, do jaké míry v centru autorského procesu stál člověk.
Agentury připomínají, že generativní umělá inteligence vyvolala ve filmovém a televizním průmyslu znepokojení, protože se pracovníci v oboru obávají, že studia tuto technologii využijí k nahrazení lidské pracovní síly a snížení nákladů.
