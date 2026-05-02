Herci a scénáře vytvořené AI nebudou mít šanci ucházet se o Oscary

ČTK

Herci a scénáře vytvořené umělou inteligencí (AI) nebudou mít od příštího roku šanci ucházet se o Oscary. Podle agentur AFP a Reuters o tom dnes informovala americká Akademie filmového umění a věd, která prestižní filmové ceny vyhlašuje.

„V kategoriích vyhrazených pro herce budou za způsobilé považovány pouze role uvedené v oficiálních titulcích filmu, u nichž lze prokázat, že je ztvárnili lidé a že k tomu dali souhlas,“ uvedla v nových pravidlech americká filmová akademie.

Změny počítají také s tím, že scénáře musí být napsány lidmi, aby bylo možné je na ocenění nominovat. Akademie si přitom může vyžádat dodatečné informace, aby bylo možné ověřit, že autory jsou skutečně lidé.

Organizace používání AI při filmové tvorbě nezakázala zcela, chystá se ale posuzovat filmy i s přihlédnutím k tomu, do jaké míry v centru autorského procesu stál člověk.

Agentury připomínají, že generativní umělá inteligence vyvolala ve filmovém a televizním průmyslu znepokojení, protože se pracovníci v oboru obávají, že studia tuto technologii využijí k nahrazení lidské pracovní síly a snížení nákladů.

Nenápadný íránský kanál se během několika týdnů proměnil v globální fenomén. Propagandistická videa vytvořená umělou inteligencí ve stylu Lego sbírají miliony zhlédnutí, šíří se napříč sociálními sítěmi a ukazují, jak rychle může „slopaganda“ proměnit vážný geopolitický konflikt v virální digitální obsah. | Video: Explosive News
Rendlesham Forest - "Britský Roswell" (1980), UFO, incident, historie, Magazín, codagalerie

UFO pod kontrolou armády. Co se stalo ve stínech lesa v Rendleshamu

Konec roku 1980. Na přísně střežené americké základně v Británii se vojáci setkávají s neznámým objektem. Zanechává stopy, měřitelnou radioaktivitu a je zdokumentován na audiozáznamu i v úředním memorandu zástupce velitele. Navzdory snahám o utajení a zastrašování svědků se incident stal nejlépe doloženým případem UFO, jehož děsivá specifika otřásají základy lidského poznání.

