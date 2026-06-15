Happy end po 14 letech. Svatovítské varhany se dočkají slavnostního požehnání

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se v pondělí od 17:00 uskuteční požehnání nových varhan. Bude součástí bohoslužby, při které na varhany zazní mše Antonína Dvořáka zvaná Lužanská.
Úsilí o vybudování nových varhan trvalo podle dřívějšího vyjádření předsedy Nadačního fondu Svatovítské varhany Vojtěcha Mátla 14 let. Na nový nástroj z dílny španělského mistra varhanáře Gerharda Grenzinga přispěly v národní sbírce tisíce dárců více než 135 miliony korun.
Na slavnostní žehnání varhan naváže šest koncertů, které vyvrcholí 21. června televizním přenosem galakoncertu z katedrály.
Veřejnost měla možnost posoudit zvuk varhan jako zvukového doprovodu při pohřbu kardinála Dominika Duky v polovině loňského listopadu. Podle předního českého varhaníka z Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze Jaroslava Tůmy budou nové varhany v chrámu svatého Víta patřit mezi nejvelkolepější katedrální nástroje na světě.
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