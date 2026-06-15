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Domácí

Happy end po 14 letech. Svatovítské varhany se dočkají slavnostního požehnání

ČTK

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se v pondělí od 17:00 uskuteční požehnání nových varhan. Bude součástí bohoslužby, při které na varhany zazní mše Antonína Dvořáka zvaná Lužanská.

Katedrála sv. Víta
Na slavnostní žehnání varhan naváže šest koncertů, které vyvrcholí 21. června televizním přenosem galakoncertu z katedrály. (Katedrála sv. Víta)Foto: Economia
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Úsilí o vybudování nových varhan trvalo podle dřívějšího vyjádření předsedy Nadačního fondu Svatovítské varhany Vojtěcha Mátla 14 let. Na nový nástroj z dílny španělského mistra varhanáře Gerharda Grenzinga přispěly v národní sbírce tisíce dárců více než 135 miliony korun.

Na slavnostní žehnání varhan naváže šest koncertů, které vyvrcholí 21. června televizním přenosem galakoncertu z katedrály.

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Veřejnost měla možnost posoudit zvuk varhan jako zvukového doprovodu při pohřbu kardinála Dominika Duky v polovině loňského listopadu. Podle předního českého varhaníka z Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze Jaroslava Tůmy budou nové varhany v chrámu svatého Víta patřit mezi nejvelkolepější katedrální nástroje na světě.

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