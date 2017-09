Glosa: Babišovský Selský rozum nemá na ČT co dělat. To ale mohlo být oběma stranám jasné od začátku

před 1 hodinou

Česká televize nemůže být platforma pro odvysílání politicky angažovaného dokumentu, který odhaluje ať už pravdivé, nebo domnělé lži a zločiny konkrétního politika kandidujícího ve volbách. Případ Selského rozumu o Andreji Babišovi je věcí principu a jeho odvysílání by rozbilo dosavadní vysílací strategii veřejnoprávní stanice. Nabízí se ale otázka, proč ČT tento film vůbec koprodukovala a proč tvůrci zrovna její pomoc vyhledali. Kdyby snímek vznikl pod jiným médiem, bylo by po potížích.

Snímek Víta Janečka a Zuzany Piussi Selský rozum, odhalující nekalé aktivity Andreje Babiše, vzbudil hned několikanásobnou kontroverzi.

Začalo se o něm mluvit v době, kdy Vítu Janečkovi odmítl děkan FAMU Zdeněk Holý prodloužit pracovní smlouvu coby pedagogovi, a někteří si události dali do souvislostí. Před parlamentními volbami ho také odmítla odvysílat Česká televize, což zase vyvolalo "skandál" s cenzurou.

Anabázi s filmovou školou odsuňme, jde pravděpodobně o náhodu a konflikt Zdeňka Holého a Víta Janečka nejspíš s Babišem nesouvisí. Že ČT ucukla od odvysílání dokumentu, na jehož výrobě se podílela, je oproti tomu fakt, který stojí za bližší pohled.

Od toho tu Česká televize není

Zkraje je nutné podotknout, že chtít po veřejnoprávní stanici, aby vysílala politicky angažované dokumenty, není nejšťastnější. Tento typ filmů jistě má svůj užitek, Česká televize ale není ze své podstaty místo, kde se dají jejich ambice volně uplatňovat.

Můžeme se samozřejmě ptát, jak vykládat nepřípustnou "agendu", protože nakonec i vzkaz "Mějte se rádi" na konci večerníčku by se dal vnímat ideologicky. Někde se tedy musí udělat umělá čára a ta je věcí stanov, zvyku a precedentů.

Česká televize tuto čáru stanovila celkem benevolentně a není k agendě zcela odmítavá. A nejde například jen o výrazný Český žurnál - nedávno odvysílala i přiznané stranění "Západu" oproti "Východu" v dokumentu Co dokáže lež Tomáše Kudrny o informační válce.

V něm se tvůrci obhajovali tak, že dokument nepropaguje nic než hodnoty, k nimž se hlásí sama česká společnost - tedy demokracii a lidská práva. I přes to ale uvedení snímku vyvolalo debatu a diváky rozdělilo do dvou táborů.

České žurnály (jejichž součástí je i vůči Babišovi kritický Matrix AB) se oproti tomu většinou obejdou bez podobné kontroverze. Televize je propaguje právě skrze jejich vyhraněnost, takže se pak nikdo nediví.

Problém viditelný z dálky

Selský rozum, který se před volbami snaží odhalit lži a nekalosti konkrétního politika, ale zachází mnohem dál. Pokud by se nyní dokument na ČT odvysílal, mohly by politické strany celkem oprávněně požadovat prostor k představení vlastních "pravdu odhalujících" dokumentů ze svého úhlu pohledu. Což by nebylo nepředstavitelné a někdo by se možná takového předvolebního vysílacího konceptu zastal, ale ruku na srdce - je o co stát?

Není důležité, jestli Vít Janeček a Zuzana Piussi jsou, nebo nejsou aktivními spolupracovníky nějaké politické strany konkurující Andreji Babišovi.

Presumpce neviny platí u soudu, ale Česká televize si ji dovolit nemůže. Je proto v pořádku, že od díla, které vypadá jako aktivní politická propaganda, dá v rámci zachování konzervativních hodnot v tu nejožehavější dobu ruce pryč.

Víc diskutabilní byl případ, kdy se na dobu po tehdejších senátních volbách ze stejného důvodu odsunula loňská premiéra satiry Kosmo, v níž si i Tomáš Baldýnský dělá legraci z Andreje Babiše.

Dalo by se namítnout, že dramatické dílo by i na veřejnoprávní stanici mohlo být požadavku neutrality zproštěno. Nicméně nebylo a vzhledem k tomuto precedentu už se pak u Selského rozumu není o čem bavit.

Neznamená to samozřejmě, že Babišovy domnělé lži a zločiny (které i autor glosy považuje za vysoce pravděpodobné, což by v rámci korektnosti mělo padnout) "musí" zůstat před volbami pod pokličkou.

Tvůrci ale měli ke koprodukci a šíření své práce hledat jinou platformu - možná některou komerční televizi či netelevizní médium (Za zmínku v této souvislosti stojí dokument Šmejdi o zneužívání důchodců, který za velkou část svého dopadu vděčí bulvárnímu deníku Blesk. Ten tehdy rozjel vydatnou kampaň.). Distribuce na YouTube, kde snímek prozatím skončil, dává rovněž smysl.

Společnou chybou tvůrců Selského rozumu a dramaturgů České televize tak je, že se na dokumentu rozhodli spolupracovat, přestože jediný pohled stačil k odhadu, že s ním na ČT budou potíže. Kdyby se nemíchal olej s vodou, nemusela by se teď řešit kauza, již měli autoři i televize vidět z dálky.

Debata Víta Janečka a Zdeňka Holého o jejich sporu na FAMU