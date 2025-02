Národní divadlo v Praze čeká evoluce. Nový šéf Glaser přivede osobnosti z Brna

Evoluci, ne revoluci slibuje nový generální ředitel Národního divadla v Praze, kterým se v srpnu 2028 stane Martin Glaser. V pondělí to oznámil ministr kultury Martin Baxa z ODS. Jedenapadesátiletý divadelní režisér posledních 12 roků řídil Národní divadlo Brno. Z něj do Prahy přivede nejbližší spolupracovníky.

Vedení baletního souboru se ujme Mário Radačovský, který tutéž pozici momentálně zastává v Brně. Do čela pražské opery nastoupí režisér Jiří Heřman, který už funkci vykonával v letech 2007 až 2012 a nyní řídí brněnskou operu. Z ní do Prahy přestoupí též šéfdramaturgyně Patricie Částková.

Kdo bude v pražském Národním divadle vést činohru, zatím budoucí ředitel neuvedl. Podle tiskové zprávy "povede dialog" se stávajícími uměleckými šéfy Lukášem Trpišovským a Martinem Kukučkou, kteří společně tvoří pod značkou Skutr. Mandát mají právě do roku 2028.

Martin Glaser, jenž ve funkci nahradí stávajícího ředitele Jana Buriana, uspěl ve dvoukolovém výběrovém řízení. "Rád bych, aby Národní divadlo bylo přirozeným epicentrem českého kulturního divadelního života. V době, ve které žijeme, také bude ještě důležitější jeho společenská role," říká Glaser. Chce se stát "statečným, silným ředitelem bránícím Národní divadlo do roztrhání těla", jak prohlásil. "Nastoupím do instituce, která je rozjetá a už má mezinárodní renomé i program, což konvenuje mému přístupu evoluce, ne revoluce," naznačuje.

Svou koncepci, jež čítá 18 stran, zveřejní. Počítá s transformací Národního divadla na novou právní formu takzvané veřejné kulturní instituce, což umožňuje zákon vloni prosazený ministrem kultury Martinem Baxou z ODS. Podle Glasera se jedná o historickou příležitost. Lze ji využít mimo jiné k částečnému osamostatnění jednotlivých souborů, to znamená činohry, opery a baletu.

Nový ředitel chce, aby Národní divadlo mělo silnější roli v mezinárodním kulturním prostředí a aby se jeho opera i činohra prosadily v evropském kontextu. Za priority označuje péči o soubory, zachování divadla repertoárového typu, zajištění peněz na to, aby mohla první scéna adekvátně platit zaměstnancům, nebo zlepšení provozního a produkčního zázemí.

Ministr Baxa zdůrazňuje, že výběrové řízení vypsal s několikaletým předstihem. "Ve světě je běžné, že výběrová řízení na podobné prestižní pozice probíhají s velkým časovým předstihem, aby se zajistila účast těch nejlepších a nejkvalifikovanějších kandidátů i kandidátek. A to se v tomto případě podařilo," věří Baxa. Ve výběrové komisi, již vedl pedagog a dramaturg Jan Hančil, zasedli mimo jiné Lenka Havlíková z Divadla X10, rektorka pražské AMU Ingeborg Radok Žádná nebo Matej Drlička, nedávno odvolaný šéf Slovenského národního divadla.

Komise oslovila několik kandidátů včetně Michala Dočekala z Městských divadel pražských, Jiřího Nekvasila z Národního divadla moravskoslezského, Davida Gerneše z Moravského divadla Olomouc a právě Martina Glasera, momentálně působícího v Brně. "Všichni kandidáti mají podstatné zkušenosti s řízením podobně významných institucí. Ale jako jedno z kritérií jsme si stanovili zkušenost s řízením vícesouborového divadla," zdůrazňuje Hančil. Ostravská, olomoucká i brněnská scéna jsou všechno vícesouborové instituce podobného typu jako Národní divadlo v Praze.

Podle Hančila se do výběrového řízení přihlásila ještě nejmenovaná kandidátka. "Nesplňovala ale kritéria," uvedl bez bližšího upřesnění Hančil. Do druhého kola nakonec postoupil jen Glaser. Komise jej následně doporučila ministrovi.

Martin Glaser vystudoval činoherní režii a dramaturgii na DAMU, začínal roku 1998 jako kmenový režisér a posléze umělecký šéf činohry Jihočeského divadla. Od roku 2013 je ředitelem třísouborového Národního divadla Brno a rovněž šéfem mezinárodně renomovaných festivalů Janáček Brno a Divadelní svět Brno, které pod něj spadají. Svého nástupce v Brně chce pomoct vybrat v průběhu příštího roku.

Do srpna 2028 má Národní divadlo v Praze dál vést stávající ředitel Jan Burian. Za nejdůležitější úkoly do té doby označuje rekonstrukci Nové scény, vybudování servisního centra a přípravu transformace na veřejnou kulturní instituci. "My v této chvíli doplánováváme sezonu 2027/2028 a já začínám rozhodovat o projektech, které budou můj mandát přesahovat," vysvětluje Burian, proč bylo nutné nástupce vybrat s předstihem. Vše, co už se týká Glaserovy éry, s ním chce řešit společně. Pětašedesátiletý Burian se do výběrového řízení sám znovu nehlásil, jak řekl na dotaz agentury ČTK. "Lidé se mají v těch funkcích střídat v rozumných obdobích. Já tu v roce 2028 budu už patnáct let," odpověděl.

Národní divadlo v Praze, založené roku 1881, je příspěvkovou organizací ministerstva kultury. Podle zatím poslední zveřejněné výroční zprávy v roce 2023 hospodařilo s rozpočtem zhruba 1,6 miliardy korun, z čehož miliardu dostalo od státu. První scéna se poslední roky potýkala s inflací způsobenou pandemií koronaviru a energetickou krizí, podle ministra Baxy už ale od té doby překonala předcovidová čísla a nachází se "ve vynikající kondici".