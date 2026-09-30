Galerista Třeštík do vězení nepůjde, soud mu změnil sedmiletý trest na peněžitý

Pražský galerista Jan Třeštík nepůjde do vězení za spáchanou zpronevěru a podvod, rozhodl odvolací soud, který muži změnil původní sedmileté odnětí svobody na peněžitý trest ve výši 9,9 milionu korun a tříletou podmínku.
Verdikt, jehož součástí zůstal devítiletý zákaz činnosti ve vedení firem, je pravomocný. Soudci přihlédli k tomu, že někdejší ředitel Galerie Středočeského kraje v mezidobí nahradil škodu způsobenou trestnou činností. Označili to za výraznou polehčující okolnost.
„Máme za to, že účelu trestu - tedy ochrany společnosti a nápravy pachatele - může být dosaženo i bez ukládání trestu bezprostředně spojeného s odnětím svobody obžalovaného,“ vysvětlil předseda senátu pražského vrchního soudu Jiří Bednář.
Třeštíkovi hrozilo pět až deset let vězení. Soudce ale připomněl novou podobu trestního zákoníku, která umožňuje uložení tohoto trestu pod zákonnou sazbou za současného uložení odpovídajícího trestu peněžitého. Jestliže Třeštík státu neuhradí stanovenou částku, odpyká si za mřížemi čtyři roky.
„Neříkám, že jsem všechno dělal správně. Nedělal, jsem prostě člověk,“ řekl soudcům pětačtyřicetiletý Třeštík. „Možná jsem ty lidi štval, možná jsem neplnil všechny závazky, já to přiznávám. Taky jsem si prošel pětiletým peklem,“ zmínil své trestní stíhání s tím, že obchodní nepořádek ještě neznamená trestnou činnost.
Skutečná sebereflexe?
Několikrát zdůraznil, že jeho sebereflexe je skutečná. Upozornil také, že když namísto odnětí svobody dostane peněžitý trest, bude ho schopen zaplatit, protože navzdory svému „ztíženému mediálnímu obrazu“ dokázal i nadále vyvíjet obchodní činnost.
Kauza se týkala mimo jiné obrazu Kruh a skvrna, jehož autorem je Vasilij Kandinskij. Po skončení výstavy v Národní galerii nechal Třeštík obraz odvézt bez vědomí jeho ukrajinsko-kanadského majitele Andreje Adamovského do kasina v Rozvadově. Následně ho zase převezl do Prahy, kde ho v roce 2018 předal jako zástavu za své nesplacené závazky jinému podnikateli. Tomu ovšem nesdělil, že není oprávněným vlastníkem obrazu ani že s ním nemá právo nakládat.
Podle verdiktu si Třeštík také neoprávněně ponechal část peněz, které dostal od syna Adamovského na nákup děl Hanse Hoffmanna a obrazu Oskara Kokoschky nazvaného Žáby. V prvním případě si opatřil padělané stanovisko o pravosti obrazů, ve druhém se mu obraz nepodařilo získat, peníze ale nevrátil a použil je k jiným účelům.
Třeštík se už dříve hájil tím, že Kruh a skvrnu vydal, protože se stal obětí vydírání. Popřel také, že by prohrál peníze v kasinu. Dílo, jehož cenu odhadl majitel na 250 milionů korun, skončilo v soudní úschově. Nyní už je ale opět v rukou majitele. Třeštík se s ním totiž dohodl a vypořádal poté, co na něj Adamovský po loňském vynesení nepravomocného rozsudku nechal vyhlásit exekuci.
„Napravený hříšník“
„Veškeré závazky a pohledávky již byly vyrovnány. Obraz Kandinského je zpět tam, kde má být, tedy u pana Adamovského,“ zdůraznil u soudu jeden z Třeštíkových obhájců Josef Monsport. „Před námi je polepšený hříšník. Člověk, který nakonec splnil vše, co sliboval,“ prohlásil o Třeštíkovi druhý advokát Michal Paule.
Státní zástupce Tomáš Turek připomněl, že zpětná úhrada pohledávek nemá žádný vliv na trestnost Třeštíkova jednání. „Trestné činy byly dokonány vznikem škody,“ podotkl.
!Je naprosto evidentní, že obžalovaný vytloukal klín klínem. Své dluhy řešil vylákáním dalších finančních prostředků nebo krycími zástavami. Trestné činy byly spáchány a jejich skutkové podstaty naplněny: šlo tam jednoznačně o uvádění v omyl nebo o přisvojení si prostředků v rozporu s účelem jejich svěření,“ dodal Turek. Žádal, aby soud galeristovo odvolání zamítl.
Třeštík už byl dříve dvakrát pravomocně odsouzen. Poprvé k zákazu řízení, později za pokus o nelegální vývoz obrazu Pabla Picassa - tehdy mu ale justice neuložila trest. Galerista tento případ označoval za zveličenou administrativní chybu. Malba se za hranice nakonec nedostala, protože nejasností ve vývozních dokumentech si všimli celníci na ruzyňském letišti a dílo tam zadrželi.
Obvodní soud pro Prahu 1 loni Třeštíka nepravomocně potrestal tříletou podmínkou a peněžitým trestem také v případu údajného podvodného získání a přeprodání 25 děl malíře Alfonse Muchy. Třeštík vinu odmítá s tím, že byl lajdák, nikoliv podvodník. Dosáhl toho, že odvolací soud tuto kauzu vrátil policii k obstarání dalších důkazů a zkoumání toho, kdo byl hlavním strůjcem trestného činu.
V minulosti Třeštík poutal mediální pozornost svými styky s politiky. Ve své galerii uspořádal aukci amatérských obrazů Jaroslava Faltýnka, tehdejšího místopředsedy hnutí ANO. V době koronavirové pandemie a přísných hygienických opatření se na Vyšehradě účastnil večírku, který stál místo tehdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymulu (za ANO).
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