Schwarzeneggerův návrat skřípe jako jeho přízvuk. Seriál na Netflixu je dost tuctový

Luke Brunner neaspiruje na cenu pro otce ani manžela roku. Věčně není doma, jeho důvody jsou záhadné, předstírá, že má spoustu práce okolo svého byznysu s prodejem činek. A ke všemu mluví s hrozným rakouským akcentem.

Hrdina seriálu Fubar, který je nově k vidění na Netflixu, ve skutečnosti létá po světě, je agentem CIA a hraje ho Arnold Schwarzenegger. Očekávaný návrat pětasedmdesátiletého akčního reka, hvězdy série Terminátor a kalifornského guvernéra z let 2003 až 2011 však skřípe podobně jako jeho přízvuk.

Tvůrci osmidílného komediálně laděného vyprávění se rozhodli zavzpomínat na začátek 90. let minulého století, kdy herec proslulý vyrýsovanými svaly, skoupými průpovídkami a poněkud robotickým hereckým projevem začal dostávat odlehčenější role. A zhlédli se rovnou ve vrcholu této vlny: snímku Pravdivé lži od Jamese Camerona, kde Schwarzenegger také vedl dvojí život agenta. Nutno říci, že tentokrát se rozhodně nedaří nalézt podobně vyvážený prostor pro akci i legraci.

Už podivné rozhodnutí nechat představitele hlavní role mluvit rádoby srandovní angličtinou jej silně limituje a postavu zplošťuje na jednorozměrného paňácu. Když tak hovořil přirozeně coby nováček v Hollywoodu, který se jazyk teprve učil, jen to podtrhovalo jeho role zabijáků z budoucnosti, případně to například ve filmu Komando, kde je skoro každá věta hláškou, doplňovalo údernost vtípků.

Tentokrát spíše s lehkým politováním hledíme na dinosaura navrátivšího se do světa, kde už se točí trochu jinak.

Jeho věčný souputník a rival Sylvester Stallone se přitom s rolí podobné "vykopávky" ve svém nedávném velkém seriálovém debutu Tulsa King popral mnohem suverénněji. A naopak svou pomuchlanou tvář i huhňavý hlas zužitkoval k přesvědčivému ztvárnění chlápka, který poslední dvě dekády strávil v lochu a nerozumí světu smartphonů, sociálních sítí ani důrazu na spravedlivější společenské vztahy. Přesto má Stallone neodolatelný šarm, a byť situace řeší zásadně pěstí či pistolí, cituje u toho nejednoho klasika.

Arnold Schwarzenegger coby dávno rozvedený elitní agent Brunner těsně před důchodem spíše ukazuje, že měl zůstat na hereckém odpočinku. Bohužel pro nápravu jeho rodinného soužití, a hlavně pro diváky v úvodu Fubaru vše nekončí poslední misí a špičkový zaměstnanec CIA, který už snil o klídku na jachtě, vyráží na ještě jednu misi. A když zjistí, koho vlastně zachraňuje, ukáže se, že ani ta nebude poslední.

Takzvaný showrunner neboli člověk odpovědný za každodenní tvorbu seriálu Nick Santora má za sebou mimo jiné úspěšného akčního Reachera, kde s nadsázkou, lehce béčkovou estetikou a obrovitým protagonistou v hlavní roli pracoval úspěšně - místy až odzbrojujícím způsobem. Jenže u podobných projektů stačí trochu vychýlit rovnováhu a vše se rozsype.

Tentokrát Santora se svým scenáristickým i režijním týmem tápe. Fubar stojí na lehce absurdních zápletkách o záchraně světa před šílencem s jadernou bombou v kufříku. A také na tom, že hrdina má dceru. Vzájemně se předhánějí, kdo je profesně dokonalejší, zato však zoufalejší v záležitostech partnerského života.

Na komedii je to málo vtipné, postavy postrádají hlubší charakteristiku kromě toho, že oba protagonisté jsou zrcadlovým odrazem toho druhého. A jakkoli akce a děj celkem odsýpají, nelze se ani ponořit dovnitř, ani najít nějakou polohu, v níž by šlo seriál sledovat z pobaveného odstupu.

Příběh není dostatečně bláznivý, vtípky působí unaveně a tvůrcům jako by se nedařilo balancovat mezi dnešní citlivostí a staromilským návratem do dob, kdy bylo v pořádku a žádoucí urážet pro potřeby humoru kdekoho hlava nehlava.

Autoři to řeší převážně tak, že obsadili rozmanité tělesné i etnické typy, nechávají hrdiny pronášet i nějaké ty uvědomělé řeči, ale pak si svou porci nekorektní srandy vybijí na bezpečném terénu: tedy na čemkoli, co se týká střední a východní Evropy či podobných středně zaostalých končin. Ty se nacházejí dost daleko od Spojených států a lidé tam nejsou tak chudí, aby to mohlo urážet kohokoli, kdo chce bojovat za spravedlivější americkou společnost. Navíc jsou všechny ty vtípky tak bezzubé, že pohorší leda svou vyšeptalostí.

Často nefunguje ani situační komika. Už na začátku, když Brunner s dcerou řeší nějaké neshody plamennou hádkou a mezitím svým terénním vozem uprostřed džungle přejedou člověka, divák tápe, zda si dotyčného nevšimli, či to má být pokus o nadsázku a nonšalantní likvidaci protivníka. Dokonce i ve chvíli, kdy zacouvají a bez přerušení debaty ho přejedou znovu, nad celým momentem nadále visí otazníky.

V pozdějších epizodách seriál začne přece jen nacházet nějaký "tón" a jeho největší, nebo spíše jedinou zbraní zůstává, že udržuje vysoké tempo. Jenže ambicí projektu, jenž povolal zpět jednu z největších hvězd 80. a 90. let, asi bylo více než jen stvořit zcela tuctovou žánrovku, co se sice dere dopředu, ale o to častěji cestou zakopává o své limity.

Arnold Schwarzenegger přitom vždy měl to, co odlišuje hvězdu od "pouhého" herce. Kamera ho milovala a on před ní uměl vystupovat - už od svých hereckých začátků. Tato zvláštní fotogeničnost je dnes z velké části pryč. A byť seriál místy nachází drobky společné chemie mezi otcem a dcerou Brunnerovými, dřívější hvězda je až příliš často jen jakýmsi inventářem a podivně zvolenou dekorací scény. Sice si jí okamžitě všimnete, ale už je to jen zašlá vzpomínka na doby, kdy v každém okamžiku na plátně hrála prim.

Tentokrát je jen jedním z podivné party lidí jakýmsi omylem považovaných za skvělé agenty. Přitom všichni připomínají poskoky či otloukánky, jací v dobách Schwarzeneggerova vrcholu obvykle v Hollywoodu plnili jen nevděčnou roli: svou neschopností či směšností umocňovali velikost samotného protagonisty.

Byť se ve Fubaru občas povede vtípek či scéna, třeba jak zachránit umírajícího parťáka vlastní močí, když jste úplně na šrot, takřka vždy tomu něco chybí - například timing, který by takový moment posunul ze škatulky "solidní" do přihrádky "super".

Rozhodně nejméně "super" je závěr naznačující, že protagonisté jsou odhodlaní pokračovat v další řadě. Kdyby to dnes nebylo poněkud cynické, skoro by se chtělo postesknout si: jaká škoda, že se jim hrozící jadernou katastrofu povedlo odvrátit.