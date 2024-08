Bohoslužbou za mír a přátelství tento čtvrtek odpoledne v trutnovském areálu Bojiště odstartoval hudební Trutnoff Open Air Festival. Koná se opět na místě, kam se vloni vrátil po několikaleté pauze. Podpořit ho tehdy přijel i prezident Petr Pavel. Do neděle vystoupí více než 60 kapel a interpretů v čele se zřejmě hlavními hvězdami ročníku, skotskými rockery The Jesus and Mary Chain.