Před několika lety deník Financial Times předvídal, že nejpozději v roce 2030 se na pódia vrátí chlapecká skupina One Direction, aby zužitkovala nostalgii svých tou dobou už stárnoucích posluchačů. Pokud se to stane, nesejdou se v plném složení. Člen popové pětice Liam Payne byl tuto středu nalezen mrtvý v Buenos Aires po pádu ze třetího patra hotelu. Dožil se 31 let. Připomínáme historii skupiny.