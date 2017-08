Floutci First Hate, dánský objev synthpopové scény, přijedou v říjnu poprvé do Prahy

25. 7. 2017

Video: YouTube

Koncertní tip pro všechny, kteří mají rádi synthpopové kapely jako Pet Shop Boys nebo Hurts: v pražském klubu Café v Lese 5. října poprvé zahraje duo kodaňských dvacátníků First Hate, které letos na jaře vydalo první album Prayer For the Unemployed. Písničky jsou silně ovlivněné Kodaní a životem v ní, nekonečnými večírky i pochybnostmi dospívající generace. Skladba pojmenovaná po hlavním městě je pak láskyplným a ošlehaným pohledem na domov. "Když jsme tuto píseň psali, měli jsme v hlavách filmové scény," řekl jeden z členů Anton Falck Gansted. "Záblesky nočního života a městské nudy. V ranních hodinách se vždycky nejvíc cítím jako doma." Lístky stojí v předprodeji 220 Kč.

