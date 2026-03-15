Kultura

Filmové ceny budou o japonské kuchyni, hosty čeká sushi i čokoládoví Oskaři

ČTK

Japonská kuchyně bude hrát na letošním udílení filmových cen Oscar hlavní roli. Slavný šéfkuchař a majitel restaurace Wolfgang Puck tuto kuchyni představí na party po skončení 98. ročníku, kde připraví pohoštění pro více než 1500 předních osobností filmového průmyslu. Napsala to agentura Kjódó. Udílení cen začne v Los Angeles v noci z neděle na pondělí SEČ.

Sushi
SushiFoto: Thinkstock
Puck a jeho syn Byron Lazaroff-Puck plánují podávat hranolky se steaky z hovězího masa z plemene černého skotu wagyu, které se chová v prefektuře Mijazaki na jihozápadě Japonska. Puck z hovězího masa také poprvé připraví nigiri, tedy druh sushi.

„Všichni rádi používáme hovězí maso z Mijazaki. Je to to nejlepší hovězí na světě,“ řekl 76letý šéfkuchař.

Více než 100 kuchařů z Puckova týmu společně naservíruje přes 70 pokrmů z mezinárodní kuchyně. K dispozici budou mít bezmála 160 kilogramů hovězího masa, stovky kilogramů mořských plodů a sushi a 2000 čokoládových minioscarů, aby si každý z přítomných mohl domů odnést svou vlastní sošku.

Po hovězím, které si podle Pucka velmi oblíbili herci jako Benicio del Toro či Sean Penn, se na této akci pokaždé zapráší. Poprvé se na každoroční párty po slavnostním předávání cen objevilo v roce 2018. Mezi nápoji se bude nabízet například Dassai Blue, saké vyráběné v USA proslulým výrobcem Dassai z japonské prefektury Jamaguči, které bylo rozléváno i loni.

