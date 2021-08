Zuzana Mauréry a Vojtěch Dyk stojí nad umírajícím. Vary zažily další premiéru

Film o zážitku z blízkosti smrti, křehkosti lidského bytí, síle lásky i víře v ní natočil režisér Václav Kadrnka. Laureát karlovarského Křišťálového glóbu novinku nazvanou Zpráva o záchraně mrtvého vytvořil na základě vlastní zkušenosti s nemocným tatínkem.

Ve čtvrtek večer snímek uvede ve Velkém sále hotelu Thermal, kde má premiéru v hlavní soutěži zdejšího festivalu. Do kin zamíří 31. března příštího roku.

"Byla to blízkost smrti, nikdy jsem nebyl tak blízko smrti jako v okamžiku, když tatínek dostal mozkovou mrtvici, velmi vážnou diagnózu, jeho hlavní tepna byla zablokovaná a musel na operaci. Jednoznačně intenzita toho okamžiku, blízkost smrti, byl ten hlavní impuls," popsal Kadrnka na besedě s diváky, co ho přimělo film natočit.

Matku hraje Zuzana Mauréry, syna Vojtěch Dyk. Společně stojí nad bezvládným tělem blízkého v kómatu a prognóza jim nedává mnoho nadějí. Na dotyčného mluví, on ale odešel někam, kam slova nedosáhnou. A pakliže má žití nějaký okraj, otce za něj odmítají pustit.

Matka a syn se tak snaží hledat jakoukoli známku toho, že se muž na lůžku vrací z pomyslné hranice mezi životem a smrtí.

Film je více obrazný než verbální. "Hledali jsme s maminkou způsoby, jak tatínka probudit. Lékaři mu již přestali dávat sedativa, říkali, že jeho mysl je daleko, tělo je tady. My jsme hledali a používali slova, která mu byla blízká. Zároveň lékaři doporučují, aby se mu do ruky dávaly předměty, které pozná, aby mu byla blízká vůně, kterou mají na sobě," popisuje Kadrnka vlastní zážitky.

Jeho otec se začal uzdravovat. Poté, co se z kómatu probudil, uvedl, že vše, co tehdy slyšel, si pamatuje - jen tělo nemělo sílu to dát najevo a říct. "Vědomí bylo stále živé a citlivé, ale tělo prostě nefungovalo. Nejtěžší pro něj prý bylo otevřít víčka, otevřít je a nechat je otevřená, byť je to sportovec, který běhal maratony," doplňuje Kadrnka.

Sedmačtyřicetiletý režisér a scenárista je zakladatelem produkční společnosti Sirius Films, od letoška se svou ženou Simonou provozuje také platformu Sirius Films Manual, ve které vyvíjejí první a druhé celovečerní filmy mladých tvůrců.

Václav Kadrnka vystudoval divadelní vědu ve Velké Británii, kam se roku 1988 vystěhoval s matkou za otcem. Ten rok předtím emigroval z politických důvodů.

V letech 1999 až 2008 studoval Kadrnka režii na FAMU, kde dnes učí. V roce 2011 měl jeho celovečerní debut Osmdesát dopisů premiéru na festivalu v Berlíně, následně ho promítaly různé světové přehlídky.

Jeho druhý snímek Křižáček v roce 2017 zvítězil v soutěži karlovarského festivalu. Teď Kadrnka s básníkem Petrem Hruškou pracuje na scénáři dalšího projektu nazvaného Koňské šířky.