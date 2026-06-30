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Film

Ztracená v pražském metru. Vzniká mysteriózní thriller Zmizení Sáry Lindertové

ČTK

Šestidílný filmový thriller Zmizení Sáry Lindertové, který v těchto dnech natáčí producent a režisér Matěj Chlupáček, zavede diváky do pražského metra. Seriál zasazený do tajuplného podzemí Prahy kombinuje kriminální a nadpřirozené prvky s psychologickým zkoumáním identity, traumat a narušených mezilidských vztahů.

Režisér Matěj Chlupáček, portrét
Režisér Matěj Chlupáček v těchto dnech natáčí šestidílný thriller Zmizení Sáry Lindertové podle stejnojmenné knihy Kateřiny Šardické.Foto: Aktuálně.cz – Jakub Plíhal
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Premiéra seriálu je naplánovaná na jaro 2027 v lineárním vysílání a na placené streamovací platformě CANAL+. Za tvůrce o tom informovala Tereza Jiravová.

Příběh sleduje studentku psychologie Sáru, která záhadně zmizí v pražském metru a zanechá po sobě pouze znepokojivý záznam z bezpečnostní kamery. Hlavní hrdinku ztvární Josefína Prachařová a její sestru Klaudii Julie Šoucová. Tyto představitelky mladé herecké generace doplňují v rolích rodičů pátrajících po zmizelé dceři Aňa Geislerová a jeden z nejvýraznějších slovenských herců Milan Ondrík.

"Když si čtu některé scénáře, mám pocit určité povinnosti. Ale v tomhle případě jsem se při čtení každého dílu nemohl dočkat pokračování. Scénář, který napsal podle knihy Kateřiny Šardické můj kamarád Miro Šifra, je velmi dobře zpracovaný. Ten žánr (mysteriózní thriller) je postaven na teorii, která by mohla fungovat," řekl ČTK Ondrík.

Velký vliv na vyprávění má také pražská architektura Vinohrad a Žižkova. Vše v sérii prochází neustálou proměnou, jejíž linku drží architekt Henrich Boráros. Hudební skladatel Simon Goff zase podvědomí a realitu propojuje elektronickými kompozicemi s využitím vzdálených ozvěn a vokálů.

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Zmizení Sáry Lindertové považuje režisér Chlupáček za svůj dosud nejambicióznější projekt. "Vždy jsem usiloval o tvorbu filmů a seriálů, které silně rezonují s mladým publikem. Jako režisér krátce po třicítce se hluboce ztotožňuji s generační úzkostí a emocionální komplexitou, jež tuto věkovou skupinu definují. Od samého počátku jsem k projektu přistupoval s cílem vytvořit svět, který má určitý duální charakter, možnost dvojího čtení: Je to, co postavy v těch nejvíce mysteriózních momentech série zažívají, skutečné? A existují tak v našem světě síly, které daleko přesahují naše chápání, anebo jde jen o konstrukt přetížené či zraněné mysli, která se v racionálním rámci není schopna s bolestí vypořádat?" sdělil režisér.

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Společnost Barletta, vedená producentem a režisérem Chlupáčkem a producentkou a castingovou režisérkou Majou Hamplovou, patří mezi české producenty se zaměřením na autorské projekty s mezinárodním přesahem. Mezi její nejvýraznější počiny patří seriály Dcera národa, Iveta, detektivní série To se vysvětlí, soudruzi! či dokumenty Málo mě znáš a Moje nová tvář. Ve filmové oblasti stojí společnost za snímkem Úsvit, oceněným cenou magazínu The Hollywood Reporter, a animovaným filmem Život k sežrání, který byl uveden na prestižních festivalech a nominován na Evropské filmové ceny.

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