Ztracená Afrodita hlásí dotočeno. Filmový štáb čelil požáru na ostrově Brač

Vznik nového českého dobrodružného snímku režiséra Jana Haluzy doprovázelo nepříjemné drama. Chorvatský ostrov Brač, kde filmaři bydleli a kde se mělo natáčet, zasáhl rozsáhlý požár. Přesto se podařilo celý film dokončit a Ztracená Afrodita vstoupí do českých kin 8. července 2027.
Dobrodružství, které mělo patřit jen před kameru, se během natáčení Ztracené Afrodity nečekaně přeneslo i do skutečného života. Původně bylo v plánu natočit dobrodružný film o starověkých tajemstvích a pátrání po legendární soše bohyně Afrodity. Na chorvatský ostrov Brač dorazil štáb kvůli jedné ze zahraničních částí natáčení. Bohužel ale kvůli rozsáhlým požárům musela česká produkce měnit plány, hledat nové lokace, dostávat se na místo natáčení lodí po moři a nakonec se i evakuovat z ubytování.
Producentka Dana Voláková doplňuje: „Zažili jsme situaci, kterou si při přípravě filmu nikdo neumí představit. V jednu chvíli jsme řešili evakuaci, bezpečí herců a štábu a zároveň to, jak vůbec budeme pokračovat dál v natáčení. Některé vybrané lokace požár poničil, jiné nebyly dostupné, takže jsme museli velmi rychle udělat nový plán a hledat jiné možnosti. Vážím si proto práce českého i chorvatského štábu. Všichni zachovali klid a nakonec jsme zvládli natočit vše, co jsme potřebovali, bez jediného zranění.“
Děj filmu Ztracená Afrodita se soustředí na mladou historičku a kurátorku Zuzanu Heranovou (Rosalie Malinská), která se rozhodne hledat po staletí ztracenou sochu bohyně Afrodity. Podle dávné legendy je se sochou spojena také ambrózie – bájný pokrm bohů, který propůjčuje věčné mládí, dokáže uzdravit jakoukoli nemoc a člověku zajistit i nesmrtelnost. Zuzanina matka je navíc vážně nemocná, takže se hledání Afrodity mění v osobní závod s časem.
Do hry postupně vstupuje charismatický Issy (Jakub Jablonský), Zuzanina sestra Barbora (Tereza Ramba), excentrický milionář Radim (Cyril Dobrý) posedlý představou nesmrtelnosti i nebezpečná archeoložka Maya (Vica Kerekes). V dalších výrazných rolích se objeví Zlata Adamovská jako Zuzanina matka a Vladimír Javorský jako profesor Wagner.
Ztracená Afrodita se natáčela během září a října ve třech zemích. Vedle chorvatského Brače vznikaly scény také v Česku, mimo jiné v Koněpruských jeskyních, které se proměnily v tajuplný Chrám smyslů, a také na zámku v Brandýse nad Labem nebo v Trenčianských Teplicích. Za kamerou stál Viktor Smutný, autory scénáře jsou Jakub Volák s Janem Haluzou a hudbu složil Ondřej Brousek.
Film podle tvůrců staví na ingrediencích klasického dobrodružného žánru: dávné legendě, tajemných artefaktech, pátrání, napětí, akci, humoru i romantice. Součástí natáčení byly také náročné akční sekvence s kaskadéry a rychlostními čluny.
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