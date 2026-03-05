Zombie houbičky a vybuchující mozečky. Parazit z chlaďáku baví s béčkovým švihem

Přívaly smradlavých tekutin, množící se houbový virus a explodující zombíci. Hororová sci-fi komedie Parazit z chlaďáku se otevřeně hlásí k tradici béčkových splatterů. Jen se vyznačuje značně uhlazeným zevnějškem a odlehčenou atmosférou, která má blíž ke Krotitelům duchů než Smrtelnému zlu.
Z vesmíru se k nám dostal neznámý virus. Několik desetiletí číhal, aby se zkraje milénia kdesi v Austrálii začal šířit. Tehdejší zásahová americká vládní jednotka jej zlikvidovala, vzorek si však převezla do USA. O několik let později, kdy byl přísně střežený objekt prodán a přetvořen na byznys se sklady, se houbový virus opět začíná šířit. Zasáhne v životě ztraceného sekuriťáka přezdívaného Piškot a novou zaměstnankyni Naomi, jež se potýká s nevydařeným vztahem, z něhož si odnesla malou dceru.
U sociálně vykloubené dvojice, která nevděčnou práci existenčně potřebuje, tvůrci připravují půdu klíčící romanci. A jakkoli scénář zadělává i na možnou reflexi hlubších problémů, ať už jde o vládní nekompetenci a lhostejnost ve prospěch mediálně pozitivního obrazu či vykořisťování jedinců snažících se zařadit zpátky do společnosti, vyprávění se drží čistě hravé žánrové zábavy. Protagonisté berou setkání s nebezpečím jako dobrodružství. Po dlouhé době jsou proaktivní a opouští svou svazující škatulku.
Scénář David Koeppa, jenž pravidelně spolupracuje se Stevenem Spielbergem nebo Stevenem Soderberghem, vychází z jeho stejnojmenné literární předlohy. Příběhy v Hollywoodu etablovaného tvůrce, jednoho z komerčně vůbec nejúspěšnějších, bývají často kolísavé. Tentokrát stran žánrových motivů zůstal u jednoduchosti a dokázal vykřesat relativně působivou a občas i neotřele nápaditou podívanou. I díky suverénní režii Jonnyho Campbella, držícího se vychýlených úhlů kamery a celkově velmi dravé stylistiky.
Hektolitry zmutovaných tekutin v bludišti skladu
Nejde o projekt s globálním zásahem (film produkovala francouzská společnost StudioCanal), nýbrž o autenticky béčkový koktejl s nižším rozpočtem, který se odehrává na jedné lokaci. Ze skladů, kde lidé za pronájem hromadí různorodé harampádí, tvůrci vytváří nebezpečné bludiště. Objektem pomalu prorůstá infekční houbový hnus. Každý kontakt s ním znamená smrt, případně ztrátu vědomí, neboť virus dokáže převzít kontrolu nad lidským tělem. Právě nakládání se zombie pravidly a konstrukce násilí či tryskajícího hnusu dodává snímku určitou svěžest.
Na začátku čte Piškot klasiku žánru Invaze zlodějů těl. Ke kořenům gore titulů se film hrdě hlásí. Dočkáme se tak hektolitrů výbušných a zmutovaných tekutin i slastně groteskního násilí, přesto se film drží relativně krotké hrany. Vyprávění kráčí po vyšlapaných cestách rámovaných závodem s časem. Mladé dvojici nejdříve přes telefon pomáhá vysloužilý vládní pracovník ze staré školy Robert. Boj s houbovým mikrosvětem opentluje několik vedlejších figur, které i navzdory půvabné nelogičnosti vyprávění působí sofistikovaně a kauzálně drží pohromadě.
Úvodní část filmu však značně přešlapuje na místě, nepřináší mnoho nových informací a stejně tak nepříliš obratně nakládá s atmosférou, ty správné obrátky film nabírá až později. Lehce opotřebený je pak akcent na rádoby neotřelé využití energických skladeb od Beach Boys či Blondie. Spousta momentů balancuje na hraně nepříliš originálního derivátu. Šponované momenty před očekávaným “jump scarem” se občas přesouvají od nejistoty ke komfortu pramenícímu z příjemného strachu, kdy víme, na čem jsme.
Sympatičtí outsideři a hravá poťouchlost
Groteskní efekty, jmenovitě třeba nakažená sebedestruktivní zvířátka, spoléhají na takřka komiksově nadsazenou estetiku a naturalismus ustupuje. Tvůrci si uvědomují, že diváci jsou zvyklí na podobné příběhy, a tak se místo překvapivosti pokouší o upřímně rozpustilou hravost, jež se nepotřebuje omlouvat za svou „přiblblost“ a zároveň neprahne po nekonečném franšízování.
Filmu jde především o nekonfliktní feel-good zábavu s příměsí lehce zvrácených nechutností, jež výsledek koření. V čele s hvězdou ze Stranger Things Joem Keerym, jenž proslul ztvárněním sympatického losera, a Georginou Campbellovou, obsazenou například do prestižního hororu Barbar, útočí především na mladší publikum. Paradoxně však v propojení s hvězdami starší generace: Liamem Neesonem a Lesley Manvilleovou, kteří své nezkušené mladší parťáky trochu symbolicky tahají z problému.
Což je v něčem symptomatické, protože Parazit z chlaďáků se neustále pohybuje mezi krvavou tradicí zakořeněnou v 60. až 80. letech a její přístupnější a citlivější reinterpretací pro dnešní publikum. Z trezorové chladničky pak film vylézá s odřenými lokty úspěšně. Navzdory schematické omšelosti vykazuje jiskřivou poťouchlost díky sympaticky outsiderským postavám, kterým nikdo nevěří, natož ony samotné. Otevřít s nimi tenhle ve své hrozivosti vtipný houbový trezor, který nabízí nalezení odvahy i správné životní cesty, stojí za to.
Film
Parazit z chlaďáku
Režie: Jonny Campbell
Bontonfilm, česká premiéra 19. února
Křetínskému ve Spartě nikdo neřekl pravdu, míní Kubíček. V Sigmě vidí českého Modriče
Fotbalová Sigma Olomouc se s miliardáři v zádech prodrala do osmifinále Konferenční ligy. Na domácí scéně se chce zařadit mezi pravidelné účastníky titulových bitev společně s pražskými „S“ a Viktorií Plzeň. Není to sci-fi?
Vyšuměla bouře kolem parkování v Praze? Víme, kolika elektroaut se dotklo placené stání
Kolem zpoplatnění parkování v pražských modrých zónách pro elektromobily a plug-in hybridy se na přelomu roku rozhořela bouřlivá diskuse. Část lidí krok magistrátu obhajovala, část ho viděla jako házení klacků pod nohy řidičům, kteří tolik nezatěžují životní prostředí. Leckdo se také obával, že majitelé elektroaut zkrátka začnou více porušovat předpisy.
Kreml čelí paradoxu. Ztrácí klíčového spojence, ale ekonomicky se mu to vyplácí
Eskalace napětí kolem Íránu vyvolala okamžitou reakci na světových trzích s energiemi. Prudký růst cen ropy zároveň otevřel otázku, kdo z nové situace může ekonomicky profitovat. Podle řady ekonomů a analytiků patří mezi potenciální vítěze Rusko, jehož státní rozpočet je na příjmech z exportu fosilních paliv stále výrazně závislý.
Na sirény jsme zvyklí, systém varování je přesný. Češka v Izraeli popsala, jak funguje
Lékařka Pavla Špinarová, která dlouhodobě žije v izraelské Netanji, se během rozhovoru nacházela přímo v protiraketovém krytu. Izrael v těchto dnech čelí odvetným útokům Íránu a sirény se v některých oblastech ozývají několikrát denně. Podle Špinarové je však většina obyvatel na podobné situace zvyklá a dlouho je očekávala, jak říká v pořadu Spotlight News Matyáše Zrna.
Kolik žáků se hlásí na „váš“ obor? Přinášíme kompletní data ze všech středních škol v Česku
O jedno volné místo na nejžádanějších středních školách v Česku se v přijímacích zkouškách utká i více než dvacet dětí. Na druhou stranu existuje mnoho škol a oborů, kde nabízená kapacita výrazně převyšuje zájem uchazečů. Podívejte se v přehledu Aktuálně.cz, kolik se jich hlásí právě na váš obor.