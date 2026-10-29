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Film

Zničit vše, co narušuje řád? Český animovaný film Plevel získal evropskou cenu Emile

ČTK
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Krátký film Plevel režisérky Poly Kazakové získal evropskou cenu Emile Award 2026 za nejlepší animaci krátkého filmu (Best Animation in Short Film). Ocenění vyhlásili pořadatelé 28. října na Mezinárodní den animace během slavnostního ceremoniálu v Krakově.

Animovaný film Poly Kazakové Plevel (2024) vypráví o zahradnici, která se urputně snaží zvítězit nad živelnou silou plevele. Její strach a snaha vzdorovat vetřelcům za každou cenu ale může ohrozit celý její svět.
Animovaný film Poly Kazakové Plevel (2024) vypráví o zahradnici, která se urputně snaží zvítězit nad živelnou silou plevele. Její strach a snaha vzdorovat vetřelcům za každou cenu ale může ohrozit celý její svět. Foto: Festival de Cannes
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Snímek vznikl v produkci společnosti Maurfilm jako absolventský projekt ruské režisérky Poly Kazakové na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku. Za tvůrce o tom informovala Marta Jallageas.

Film Plevel, vytvořený náročnou technikou olejomalby na skle, už v roce 2024 zaujal mezinárodní publikum na festivalu v Cannes, kde byl uveden v oficiální studentské sekci. Následně se představil také na předních festivalech animovaného filmu v Annecy a Záhřebu. V roce 2025 získal cenu Magnesia za nejlepší studentský film v rámci Českých lvů.

Český lev 2025
Režisérka Pola Kazaková 8. března 2025 v pražském Rudolfinu, kde byly vyhlášeni vítězové 32. ročníku filmových cen Český lev. Kazaková se svým animovaným snímkem Plevel získala Cenu Magnesia za nejlepší studentský film.Foto: Profimedia – Jan Handrejch / Právo

Třináctiminutový snímek zavádí diváky do zdánlivě harmonického světa pečlivě udržované zahrady, kterou ze všech stran obklopují nekonečná pole divokého plevele. Když bouře zanese do zahrady cizí semena, začne její majitelka odhodlaně bojovat proti všemu, co narušuje její představu dokonalého řádu. Ze zdánlivě nevinného střetu se postupně stává dramatický boj na život a na smrt.

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"Pojala jsem film jako animovaný mýtus o chaosu, který se snaží vniknout do uspořádaného a logického světa člověka, a o tom, že hlavním nebezpečím je právě tento strach a příliš impulzivní jednání v jeho důsledku. Příchod nové zkušenosti nemusí vždy znamenat katastrofu," popsala Kazaková inspiraci svého filmu.

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Cena navazuje na loňský rok, kdy evropské ceny Emile získaly hned dvě mezinárodní koprodukce českého Maurfilmu. Animovaný dokument I Died in Irpin ukrajinské režisérky Anastasiie Falileievy tehdy zvítězil v nejvyšší kategorii krátkých filmů Best of the Best. Německo-polsko-český snímek Joko režisérky Izabely Plucińské si odnesl cenu za nejlepší výtvarné zpracování postav a prostředí krátkého filmu.

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