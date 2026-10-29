Zničit vše, co narušuje řád? Český animovaný film Plevel získal evropskou cenu Emile

Krátký film Plevel režisérky Poly Kazakové získal evropskou cenu Emile Award 2026 za nejlepší animaci krátkého filmu (Best Animation in Short Film). Ocenění vyhlásili pořadatelé 28. října na Mezinárodní den animace během slavnostního ceremoniálu v Krakově.
Snímek vznikl v produkci společnosti Maurfilm jako absolventský projekt ruské režisérky Poly Kazakové na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku. Za tvůrce o tom informovala Marta Jallageas.
Film Plevel, vytvořený náročnou technikou olejomalby na skle, už v roce 2024 zaujal mezinárodní publikum na festivalu v Cannes, kde byl uveden v oficiální studentské sekci. Následně se představil také na předních festivalech animovaného filmu v Annecy a Záhřebu. V roce 2025 získal cenu Magnesia za nejlepší studentský film v rámci Českých lvů.
Třináctiminutový snímek zavádí diváky do zdánlivě harmonického světa pečlivě udržované zahrady, kterou ze všech stran obklopují nekonečná pole divokého plevele. Když bouře zanese do zahrady cizí semena, začne její majitelka odhodlaně bojovat proti všemu, co narušuje její představu dokonalého řádu. Ze zdánlivě nevinného střetu se postupně stává dramatický boj na život a na smrt.
"Pojala jsem film jako animovaný mýtus o chaosu, který se snaží vniknout do uspořádaného a logického světa člověka, a o tom, že hlavním nebezpečím je právě tento strach a příliš impulzivní jednání v jeho důsledku. Příchod nové zkušenosti nemusí vždy znamenat katastrofu," popsala Kazaková inspiraci svého filmu.
Cena navazuje na loňský rok, kdy evropské ceny Emile získaly hned dvě mezinárodní koprodukce českého Maurfilmu. Animovaný dokument I Died in Irpin ukrajinské režisérky Anastasiie Falileievy tehdy zvítězil v nejvyšší kategorii krátkých filmů Best of the Best. Německo-polsko-český snímek Joko režisérky Izabely Plucińské si odnesl cenu za nejlepší výtvarné zpracování postav a prostředí krátkého filmu.
Česká a maďarská vláda jednají společně poprvé. Babiš přivítal Magyara v Kramářově vile
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) s ministry přivítal půl hodiny ve čtvrtek před polednem na zahradě Kramářovy vily v Praze členy maďarské vlády. Premiéra Pétera Magyara doprovází a konzultací se zúčastní osm členů jeho kabinetu. V tomto formátu se zástupci české a maďarské vlády scházejí poprvé.
Lagardeová předčasně opustí čelo ECB. O nástupci se rozhodne ještě před volbami ve Francii
Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová 7. února předčasně odstoupí z funkce. ECB to uvedla ve svém čtvrtečním sdělení. Osmiletý mandát její šéfky měl vypršet v říjnu 2027.
Ve Španělsku začal třídenní státní smutek za oběti srážky vlaků, zemřelo 68 lidí
Ve Španělsku ve čtvrtek začal třídenní státní smutek za oběti středeční srážky dvou vysokorychlostních vlaků, při níž zemřelo 68 lidí a desítky dalších osob utrpěly zranění. Bilance nemusí být konečná.
Nevěřím mu ani slovo. Babiš ČT a ČRo protlačí na sílu, varuje Pirátka
Poslankyně Pirátů a jejich zástupkyně v mediálním výboru Andrea Hoffmannová se vrací k překotnému pátečnímu dění ve sněmovně a naznačuje cestu, která by za jistých okolností mohla přinést – pokud jde o financování ČT a ČRo – jistý konsenzus. Zároveň je ale skeptická k deklarované ochotě premiéra Andreje Babiše jednat s ostatními aktéry.
Camara dostal v Polsku půlroční trest. Po vyloučení udeřil soupeře do hlavy
Fotbalista Ibrahima Camara dostal v polské lize půlroční trest za nesportovní chování. Disciplinární komise potrestala sedmadvacetiletého záložníka Radomi za to, že v duelu se Štětínem udeřil soupeře poté, co byl vyloučen.