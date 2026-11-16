Známé tváře na bruslích. Na obrazovky míří show Hvězdy na ledě a odkrývá první jména

Po StarDance nebo soutěži Tvoje tvář má známý hlas se na televizní obrazovky chystá další podobný typ pořadu, v němž známé osobnosti mimo svoji profesi předvedou své schopnosti. Tentokrát to bude tzv. na ostří nože. Show Hvězdy na ledě nyní oficiálně představuje pětici soutěžících.
Diváci TV Nova se mohou těšit na populární herce, špičkovou sportovkyni či slovenského moderátora. Britský originál Dancing on Ice, který už měli možnost sledovat diváci napříč kontinenty, přenáší estetiku jednoho z nejkrásnějších zimních sportů do nekompromisního tempa sobotních večerů naživo. Známé tváře opustí svou komfortní zónu, obují brusle a pod vedením profesionálních partnerů a trenérů předvedou náročné choreografie i akrobatické prvky.
„Jsem moc ráda, že se nám pro Hvězdy na ledě podařilo získat osobnosti, které diváci znají a mají rádi, tentokrát je ale uvidí ve zcela nové roli. Vstoupit na led a zvládnout krasobruslařskou choreografii vyžaduje odvahu, vytrvalost i pořádnou dávku odhodlání. Děkuji našim soutěžícím za důvěru a chuť pustit se s námi do této výzvy. Věřím, že diváci budou s napětím sledovat jejich pokroky, prožívat s nimi každý úspěch a držet jim palce,“ říká Silvia Majeská, programová ředitelka skupiny Nova a Markíza.
Mezi soutěžícími se objeví např. herec Filip Březina, který je známý ze seriálu Smysl pro tumor nebo Boží plán. „Jakmile jsem nabídku dostal, ani vteřinu jsem neváhal a přijal ji. To jsem si ještě neuměl představit, jaká to bude dřina. Ale já jsem člověk, co má rád všechny sporty a mám rád i tu bolest svalů a kloubů s tím spojenou, takže jsem na správném místě. Jako malý jsem s rodiči chodil v Ostravě na bruslák. Říkalo se mu Ledňáček, ale teď už, pokud se nemýlím, ten stadion neexistuje. Bylo to klasické veřejné bruslení, kde se bruslí prostě jen dokola. Nikdy mě bruslit nikdo neučil, jsem v podstatě samouk. Tedy až doteď. A taky jsem se poprvé postavil na brusle krasobruslařské. Vždy jsem bruslil na hokejových nebo kolečkových bruslích. Nechci říct, že mě krasobruslení úplně minulo, ale nikdy jsem ho nesledoval. Ale myslím si, že začnu,“ říká herec.
Další tváří bude jedna z nejúspěšnějších českých biatlonistek, dvojnásobná olympijská medailistka a několikanásobná mistryně světa Gabriela Soukalová: „Miluju zkoušet a učit se nové věci, protože mám pocit, že mě každá taková zkušenost posouvá dál nejen v tom, co dělám, ale i lidsky. Bruslení jsem měla ráda už od dětství, kdy jsem chodila s rodiči na veřejné bruslení na zimní stadion v Jablonci nad Nisou. Pak jsem měla dlouhou pauzu a na led jsem se vrátila až loni díky své dceři. Moc ráda vzpomínám na společné bruslení na zamrzlém rybníku kousek od našeho domova. Krasobruslení jsem také vždycky s nadšením sledovala v televizi a držela palce našim reprezentantům, nejen během olympijských her. A musím přiznat, že už přes třicet let si přeju naučit se pořádně brzdit na bruslích. Zatím totiž brzdím jenom buřtama!“
Na ledě se představí i Klára Issová, kterou diváci znají z oceňovaných filmů, jako je Indiánské léto, Grandhotel či Pravidla lži nebo ze seriálu Jedna rodina. „Těším se, bojím se. Vůbec nevím, kam to všechno povede, protože učit se bruslit od píky je obrovsky náročné. Tanec na dvou nožích, stačí milimetr špatného sklonu a člověk letí. Je to určitě obrovská výzva, ale po každém tréninku jsem za to moc vděčná. Chtěla jsem se vrátit více ke sportu, od herectví si dát pauzičku a přišla tahle nabídka. A navíc, když jsem si to šla vyzkoušet poprvé, tak to ve mně probudilo úplnou dětskou radost. Tleskala jsem a říkala: ‚Jeminkote, to je tak krásné‘,“ vysvětluje herečka své důvody, proč se rozhodla show zúčastnit.
Pozvání do Hvězd na ledě přijala i slovenská herečka Kristína Sisková, známá ze seriálů Oteckovia, Druhá šanca, Zrada nebo Sľub. „Za pár týdnů příprav jsem zjistila, že ke krasobruslení nepotřebujete jen dobrého kouče na led, ale i na hlavu. Každý trénink provází pár mental breakdownů a zpochybňování vlastních fyzických schopností. Vždycky jsem ale tenhle sport zpovzdálí moc obdivovala, a proto jsem tuhle výzvu okamžitě přijala. Moc se těším hlavně na prohloubení své sebedisciplíny a snad i na překonání vlastních limitů.“
Na brusle se postaví také slovenský herec, model a moderátor Krištof Králik, jehož první výraznější hereckou rolí byl Charlie v seriálu Pán profesor. Později účinkoval také v seriálu Oteckovia a diváci ho mohou znát jako moderátora seznamovací reality show Ruža pre nevestu. „Klasicky, jako většina mužů, jsem měl pocit, že něco zvládnu mnohem líp, než jak je to ve skutečnosti. Takže střet s realitou byl podobně tvrdý jako první pád na led (zatím jsem sice nespadl, ale tak si to představuju). Na celou tuhle zkušenost se ale moc těším. Bude to výzva!“
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