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Film

„Zná vás každý, ale nečte vás nikdo.“ Do kin míří český film Léčivé účinky sebeklamu

Petra Smítalová
Petra Smítalová
Petra Smítalová

Režisér několika oceňovaných dokumentů a fotograf Adolf Zika natočil nový hraný film. Celovečerní komediální snímek vypráví příběh slavného, ale samotářského spisovatele a tajemného novináře, který k němu nečekaně přijede na návštěvu. V českých kinech ho diváci uvidí od 10. září 2026.

Martin Stránský jako spisovatel Abel Znorko a Ondřej Sokol v roli údajného novináře Nicolase Goberta ve filmu Léčivé účinky sebeklamu (2026).
Martin Stránský jako spisovatel Abel Znorko a Ondřej Sokol v roli údajného novináře Nicolase Goberta ve filmu Léčivé účinky sebeklamu (2026). Foto: CinemArt
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Film vychází ze slavné divadelní hry Enigmatické variace francouzského dramatika Érica-Emmanuela Schmitta, který ji v roce 1996 napsal pro svého celoživotního přítele Alaina Delona a jež byla následně přeložena do více než 50 jazyků. Adolf Zika hořkou komedii nejen režíroval, ale napsal k ní i scénář. V příběhu dvou mužů se zcela odlišným pohledem na lásku, vztahy, sexualitu i celý život se objeví Ondřej Sokol, Martin Stránský, Jitka Čvančarová, Vica Kerekes, Petr Vaněk, Mikuláš Křen a další. Důležitou složkou filmu je také hudba, za kterou stojí Daniel Matejča a Markéta Irglová. Nyní se film představuje novým trailerem.

Trailer k filmu Léčivé účinky sebeklamu. | Video: CinemArt

Příběh Léčivých účinků sebeklamu se soustředí na osamělého spisovatele a nositele Nobelovy ceny za literaturu Abela Znorka (Martin Stránský), který žije v ústraní, daleko od lidí i civilizace. Na svém statku obklopeném lesy a loukami se snaží vzdálit světu i vlastní minulosti, zejména bolestné zkušenosti s láskou, která poznamenala celý jeho život. V osamění se oddává luxusu, zároveň však propadá melancholii a vzpomínkám na ženu, již kdysi hluboce miloval. Po jejich rozchodu s ní léta udržoval písemný kontakt, dokud dopisy nepřestaly přicházet.

Martin Stránský jako spisovatel Abel Znorko a Ondřej Sokol v roli údajného novináře Nicolase Goberta ve filmu Léčivé účinky sebeklamu (2026).
Jitka Čvančarová ve filmu Léčivé účinky sebeklamu (2026).
Ondřej Sokol v roli údajného novináře Nicolase Goberta ve filmu Léčivé účinky sebeklamu (2026).
Martin Stránský jako slavný, ale velmi svérázný spisovatel Abel Znorko ve filmu Léčivé účinky sebeklamu (2026).
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Jednoho dne naruší jeho poklidnou samotu nečekaná návštěva – Nicolas Gobert (Ondřej Sokol), muž, který se představí jako novinář ze Štrasburku. Tvrdí, že chce se Znorkem udělat rozhovor o jeho nejslavnějším díle, románu Zapřená láska, složeném z vášnivých dopisů věnovaných osobě s iniciálami H. M. Ačkoli Znorko běžně rozhovory odmítá, tentokrát překvapivě souhlasí. Postupně se však ukazuje, že Gobertův příchod má skrytý důvod. Oba muže totiž spojuje doposud nevyslovené tajemství. Jeden to ví, zatímco druhý nemá o kostlivci ve skříni ani potuchy.

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Na povrch vyplouvají skutečnosti, které následně rozkládají pečlivě budovanou identitu obou naprosto odlišných jedinců na mnoho malých roztříštěných kousků polopravd, sebeklamů a domněnek. Otázek je stále víc a víc. Co všechno spisovatel tají? A o čem všem naopak tajuplný novinář ví? Jak se záhady pomalu odkrývají, tak rychle se vše mění ve velmi krutou hru na pravdu. 

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Adolf Zika je známý především jako fotograf, který v roce 1994 vyhrál Czech Press Photo v kategorii Sport – série a 25 let fotografoval ženské akty. V posledních letech se věnuje také režii dokumentárních i hraných celovečerních filmů. Vloni například uvedl do kin oceňovaný dokument o judistovi Lukáši Krpálkovi s názvem Jemný rváč, rok předtím dokumentární snímek o světoznámé módní návrhářce Blance Matragi nebo v roce 2018 film Robert Vano – Příběh člověka.

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