Film

Zlín Film Festival uvede 300 filmů z rekordního počtu 57 zemí. Začne českou fantasy

ČTK

Zlínský mezinárodní filmový festival pro děti a mládež letos nabídne 300 snímků z rekordních 57 zemí. Uvede i světové premiéry. Do Zlína míří filmové delegace k osmi desítkám snímků. Mezi zeměmi, jejichž zástupce bude možné na festivalu potkat, je například Egypt, Indie, USA, Thajsko, ale třeba i Austrálie nebo Kolumbie, řekla ve středu novinářům umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.

Před kongresovým centrem ve Zlíně už postavili sochu Zlatý střevíček, která je symbolem mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. Ten letos odstartuje ve čtvrtek 28. května.Foto: ČTK
Zlín Film Festival začne ve čtvrtek a potrvá do 3. června. Letos se koná 66. ročník, jde o největší a nejstarší festival svého druhu na světě.

"Naším cílem je naplnit vysoká očekávání, která jsou na festival právem kladena. V oblasti audiovize chceme divákům nabídnout reprezentativní průřez světovou kinematografií s jedinečnou dramaturgií. V rámci sekce pro odborníky je potom festival silným médiem pro filmové profesionály i pro otevírání zásadních celospolečenských témat," uvedl prezident festivalu Čestmír Vančura.

Festival ve čtvrtek dopoledne zahájí světová premiéra českého rodinného fantasy filmu Máma a Táta jsou Boží. Večerním zahajovacím filmem je španělský snímek Holky z jiné ligy. Na zakončení festivalu se bude promítat britský film Přísahám, že za to nemůžu inspirovaný příběhem muže s Tourettovým syndromem.

Oceněn bude Kostka, přijede Gillen ze Hry o trůny

Ocenění Zlatý střevíček obdrží při čtvrtečním dopoledním zahájení loutka Hurvínka, která letos slaví sté narozeniny. Při večerním zahájení dostane Zlatý střevíček za celoživotní přínos kinematografii pro děti a mládež výkonný ředitel ČT :D Petr Koliha. V závěru festivalu dostane cenu herec Petr Kostka.

Do Zlína přijede například irský herec Aidan Gillen, který hrál také v seriálu Hra o trůny. Na festival zavítá i režisér a animátor Tomm Moore. Je spoluzakladatelem a kreativním ředitelem irského studia animovaného filmu Cartoon Saloon, které získá na festivalu ocenění Honoring the Greats společně s pražským produkčním studiem Maurfilm.

Letošními Young Stars, tedy mladými a nadějnými herci, jsou Ema Businská, Tomáš Weber, Tadeáš Moravec a Filip František Červenka. Hvězdu na chodníku slávy budou mít Kristýna Badinková Nováková a Martin Písařík. Festival letos připomene 100 let od narození scenáristy Miloše Macourka i 90. výročí založení zlínských filmových ateliérů.

Dražba filmových klapek či půlmaratón

Odborný program na festivalu nově zastřešuje platforma ZLINFEST PRO. Tvoří ji Film Industry PRO jako inspirační a networkingový program propojující filmové profesionály z Česka i zahraničí, včetně Young Industry zaměřené na podporu mladých tvůrců. Nově se připojuje Gaming PRO jako pilotní projekt o herním průmyslu v kontextu duševního zdraví a vzdělávání. Nechybí odborný program zaměřený na duševní zdraví dětí a mladé generace Impact PRO i audiovizuální výchova.

Doprovodný program nabídne výstavy, koncerty, besedy, dražbu filmových klapek či festivalový půlmaraton. Novinkou je ZLINFEST zóna v sadu Svobody. Dopoledne bude zóna patřit školám a diskusím se zahraničními delegacemi, odpoledne veřejnosti, budou tam také setkání s herci i filmovými profesionály. Připraveny jsou programové bloky Meet&Greet, Filmové profese zblízka, sekce Zlínští filmoví průkopníci či večerní hudební produkce a chytrý kvíz.

