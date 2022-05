Zlatou palmu v Cannes získal snímek Trojúhelník smutku švédského režiséra Östlunda

Zlatou palmu pro nejlepší film na 75. ročníku festivalu v Cannes získal Trojúhelník smutku od švédského režiséra Rubena Östlunda. Ten obdržel hlavní cenu již podruhé, tentokrát za satiru o třídních vztazích a západní společnosti. Pořadatelé výsledky oznámili v sobotu večer.

Östlundův film pojednává o modelingu, nerovnostech mezi muži a ženami, zbabělosti, pokrytectví nebo příjmové nerovnosti. V prvním dějství diváka seznamuje s mladým adeptem modeling a jeho partnerkou, instagramovou influencerkou, se kterou se pohádá kvůli placení večeře. Později se protagoinsté ocitají na palubě soukromé luxusní jachty, jejíhož opilého marxistického kapitána ztvárnil Woody Harrelson.

Režisér "kritizuje pokryteckou morálku firem předstírajících péči o menšiny nebo životní prostředí, když ve skutečnosti myslí jen na peníze, zároveň si však nedělá iluzi ani o těch na dně společenského žebříčku", napsal v recenzi na Aktuálně.cz kritik Pavel Sladký.

Podle něj film podává širší obraz hierarchizované společnosti, ve které lidé nejsou schopni se upozadit nebo spolupracovat ve společný prospěch - ať už citují Ronalda Reagana a Margaret Thatcherovou, nebo Karla Marxe. Trojúhelník smutku do českých kin uvede distibuční společnost Aerofilms.

Druhou nejprestižnější cenu Grand Prix na canneském festivalu získali rovným dílem Francouzka Claire Denisová za film Stars at Noon a nejmladší účastník soutěže Belgičan Lukas Dhont se snímkem Blízko (Close).

Cenu za režii si odnáší Jihokorejec Pak Čchan-uk, v anglické transkripci známý jako Park Chan-wook, za Decision to Leave. Romantický thriller vypráví o detektivovi, jenž se zamiluje do vdovy podezřelé z vraždy, kterou má přitom sám vyšetřit. Film se ptá, zda mohou zůstat zamilovaní lidé, které by čekala společná budoucnost jedině v případě, že minulost nechají nevyřešenou. Také snímek Decision To Leave v českých biografech uvede firma Aerofilms.

Ocenění za nejlepší herecký výkon získala Zar Amír Ebrahímíová původem z Íránu za roli ve filmu Holy Spider. Vznikl dle skutečných událostí a vypráví o vícenásobném vrahovi, který se zaměřuje na sexuální pracovnice v íránském městě Mašhad. Ebrahímíová ztvárnila novinářku. Herečka žije od roku 2008 ve Francii, při přebírání ceny poděkovala, že ji země přijala, uvádí agentura AFP.

Nejlepší herecký výkon v hlavní roli dle poroty podal Song Kang-ho z Jižní Koreje ve filmu Beurokeo režiséra Hirokazu Kore’edy. Vypráví o podvodníčkovi, který vyzvedává děti z babyboxů a snaží se jim za peníze najít nový domov. Ve filmu si však vybere dítě, jehož matka se k babyboxu pro potomka záhy vrátí. Oba protagonisty přitom sledují dve detektivky. Herec Song Kang-ho je známý z filmu Parazit, který Zlatou palmu v Cannes vyhrál před třemi lety.

O hlavní cenu se letos v Cannes ucházelo 21 snímků. O vítězích rozhodla porota, které předsedal francouzský herec Vincent Lindon.

Česká republika letos v hlavní soutěži zastoupena nebyla. V sekci Cannes Classics byl uveden snímek Věry Chytilové Sedmikrásky v digitálně restaurované podobě.