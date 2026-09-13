Zlatého lva získal v Benátkách film Woman Unknown. Dokument Naza měl 25 minut ovací

Hlavní cenu Zlatého lva na 83. ročníku MFF v Benátkách získalo historické drama Woman Unknown (Neznámá žena) dánsko-egyptské režisérky Mayi el-Toukhyové. Zvláštní cenu poroty pak obdržel dokumentární film Naza izraelských novinářů Juvala Abrahama a Rachel Szorové, v němž několik bývalých i současných izraelských vojáků anonymně vypovídá o zabíjení palestinských civilistů ve válce v Pásmu Gazy.
Cenu za nejlepší ženský herecký výkon získala dánská herečka Mathilde Arcelová, která v dramatu Woman Unknown ztvárnila hlavní roli mladé chůvy, která se má po nacistické okupaci Dánska provdat za svého zámožného zaměstnavatele, ale musí tajit, že měla za druhé světové války vztah s německým vojákem.
Ocenění za nejlepší mužský herecký výkon obdržel americký herec John Malkovich za roli ve špionážní komedii Divoký kůň Devítka britsko-irského režiséra Martina McDonagha.
Poetické drama Possible Love od jihokorejského autorského režiséra I Čchang-tonga získalo velkou cenu poroty – Stříbrného lva, což je druhé místo v soutěži.
Zvláštní cenu poroty získal dokumentární film izraelských novinářů Naza, který dokumentuje zabíjení palestinských civilistů izraelskou armádou za války v Pásmu Gazy. Název filmu je odvozen od pojmu, který izraelská armáda používá pro označení očekávaného počtu civilních obětí chystaných vzdušných úderů. Snímek měl na festivalu premiéru 10. září a vysloužil si rekordních 25 minut ovací ve stoje.
"Je pro nás opravdu moc důležité, aby ten film viděli Izraelci," řekl spoluautor filmu Abraham. Film byl natáčen v naprosté tajnosti po dobu tří let v noci na střechách Tel Avivu a přináší výpovědi 24 izraelských vojenských zasvěcenců, včetně zpravodajských důstojníků a vojáků, kteří poskytují vhled do války v Pásmu Gazy a do toho, co podle nich představuje systematické zabíjení palestinských civilistů.
Porota udělila Stříbrného lva za režii Iljovi Chržanovskému za snímek Dau o sovětských fyzicích, kteří sestrojili atomovou bombu. Realizace trvala více než 20 let. Chržanovskij, který se vzdal ruského občanství, aby vyjádřil nesouhlas s válkou na Ukrajině, ocenění v děkovné řeči věnoval Ukrajincům, včetně své matky, která se tam narodila.
Benátský festival je nejstarším filmovým festivalem - poprvé se konal v roce 1932 - a jedním z nejprestižnějších na světě. Některé snímky uvedené na něm v předchozích letech bodovaly posléze i v jiných filmových kláních, včetně amerických Oscarů.
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