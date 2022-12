Zlaté glóby mohou dostat Avatar 2, nový Top Gun nebo irské Víly z Inisherinu

Nejvíce nominací na Zlaté glóby získala irská černá komedie Víly z Inisherinu dramatika Martina McDonagha. Film, ve kterém se 14 let po úspěchu snímku V Bruggách opět sešli herci Colin Farrell s Brendanem Gleesonem, může uspět v osmi kategoriích, píše agentura AFP.

Zlaté glóby jsou považovány za předehru prestižnějších Oscarů, každoročně je udílí Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu. Toto pondělí pořadatelé zveřejnili nominace, vítězové budou známi v noci z 10. na 11. ledna.

Favorizované Víly z Inisherinu, které česká kina uvedou 26. ledna, se odehrávají roku 1923 na fiktivním ostrově u západního pobřeží Irska. Vypráví o dlouholetých kamarádech: mlékaři Pádraicovi, jehož hraje Colin Farrell, a houslistovi Colmovi v podání Brendana Gleesona, právě když se ten druhý rozhodne přátelství ukončit. Kamarád na to odmítne přistoupit, načež houslista vyřkne hrozivé ultimátum. To příběh posune do jiné roviny.

Do kategorie nejlepší drama se na Zlatých glóbech dostalo mimo jiné pokračování akčního snímku o pilotech Top Gun: Maverick nebo Avatar: The Way of Water, druhý díl výpravného sci-fi režiséra Jamese Camerona. Uspět může také životopisný film o Elvisi Presleym nebo snímek Tár o dirigentce hrané Cate Blanchett.

Šest nominací posbíral snímek Všechno, všude, najednou v hlavní roli s Michelle Yeoh. Pět sošek může obdržet Babylon, ve kterém účinkují Margot Robbie a Brad Pitt, nebo rodinné drama Fabelmanovi režiséra Stevena Spielberga.

Jak připomíná agentura Reuters, udílení Zlatých glóbů se na americké obrazovky vrátí v plné síle po roční pauze. Loňský ceremoniál byl komornější než dřív. Výsledky se svět nedozvídal z televize, nýbrž ze zpráv na sociálních sítích.

Herci, režiséři nebo filmová studia Zlaté glóby z větší části ignorovali kvůli kritice, že mezi 87 členy pořádající asociace není jediný černoch a že organizátoři nedodržují vlastní etické standardy. Kvůli tomu stanice NBC předávání nevysílala, herec Tom Cruise své tři sošky vrátil a jeho kolegyně Scarlett Johanssonová oznámila bojkot. Na Zlatých glóbech vždy čelí otázkám organizátorů "hraničícím se sexuálním obtěžováním", uvedla. Asociace v reakci rozšířila počet členů a zavedla nová pravidla.

Některé skandály se ale za pořadateli táhnou dál. Na cenu za herectví je například letos nominovaný herec Brendan Fraser, který zažívá comeback díky filmu Velryba. Už dopředu však oznámil, že se ceremoniálu nezúčastní, neboť jej na galavečeru v roce 2003 zkoušel osahávat tehdejší prezident asociace Philip Berk.