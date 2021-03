Zlaté glóby ukázaly, že je nepotřebujeme, reagují kritici na chaotický večer

Nedělní vyhlašování filmových Zlatých glóbů, které se kvůli pandemii koronaviru konalo z větší části on-line, byl fádní tříhodinový večer s povětšinou očekávanými vítězi a minimem překvapení. Působil tak bezradně, že mnozí diváci nejspíš přepnuli na jiný kanál, píše americký filmový časopis Variety.

Podle něj část viny padá na produkci. Moderátorky Tina Feyová a Amy Poehlerová hovořily každá z opačného konce USA, a přesto se objevily na rozdělené obrazovce, která chtěla navodit falešný dojem společného vystoupení. Kvůli časové prodlevě v přenosu signálu tak herečky zkazily například představení držitele čestné ceny, osmadevadesátiletého herce Normana Leara.

Protože vzhledem ke covidu-19 byli všichni ostatní účastníci večera doma u počítačů, pořadatelé se celý večer potýkali se špatným zvukem a technickým připojením. Daniel Kaluuya, který sošku za vedlejší roli dostal za výkon ve filmu Judas and the Black Messiah (Jidáš a černý mesiáš), chvíli děkoval, aniž ho bylo slyšet.

Kritik časopisu Variety poukazuje na nedostatky při užívání aplikace Zoom i na fakt, že se produkce Zlatých glóbů nepřiučila od pořadatelů televizních cen Emmy, kteří vloni technické problémy s propojením účastníků vyřešili.

Kritikovi se nelíbí ani rozhodnutí ponechat na jedné obrazovce všechny nominované z jedné kategorie. Vedlo to k tomu, že zatímco vítěz děkoval, "poražení" se museli usmívat do obrazovek a tleskat. Neustále také docházelo k lapsům, například když děkovala vítězka ceny pro nejlepší herečku v televizní komedii Catherine O'Haraová a na pozadí se ozýval neurčitý hluk.

Zlaté glóby, o nichž rozhoduje Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu, odjakživa zápasí s tím, že mají omezený vliv, přestože jsou označovány za určitý ukazatel před známějšími Oscary. Covid-19 sice rozhodl, že se ceremoniál letos musí konat distančně, avšak nic nevysvětluje, proč byl zorganizován také s odstupem od zdravého rozumu, shrnuje Variety.

Několik světlých chvilek

Zpravodajský server Vox svůj názor shrnul do titulku Zlaté glóby 2021 dokázaly, že už nepotřebujeme Zlaté glóby. Udělování bývá tradičně podivná záležitost, avšak letošní ročník ještě předčil ty minulé, míní ve společném článku dvě kritičky Voxu.

Ke světlejších chvílím řadí pouze vystoupení Taylor Simone Ledwardové, která se emotivními slovy snažila vyjádřit, co by její vloni zesnulý manžel Chadwick Boseman řekl na to, že posmrtně získal sošku za herectví, nebo pasáž, kdy Jane Fondová převzala ocenění za celoživotní přínos.

"My v branži nechceme vědět, jaké hlasy respektujeme, jaké vyzdvihujeme, jaké umlčujeme. Nechceme mluvit o tom, koho necháme usednout ke stolu a koho necháme za dveřmi, za nimiž se rozhoduje," uvedla herečka, když kritizovala nedostatečnou pestrost v řadách hlasujících, kterými jsou zahraniční novináři v Hollywoodu, a tak se před ceremoniálem ukázalo, že mezi nimi není jediný černoch. Pořadatelé slíbili, že to napraví. "My všichni včetně těch, kteří rozhodují o tom, kdo bude kam přijat a co se natočí a kdo za to dostanu cenu, bychom tuhle skupinu lidí měli rozšířit. Aby všem bylo lépe a aby se každý mohl podělit o svůj příběh a byl vyslyšen," dodala Fondová.

Kromě ní ale nikdo z oceněných nevyužil děkovnou řeč k ničemu obecnějšímu než k poděkování kolegům a tvůrcům, míní server. Podle něj by Zlaté glóby bylo lepší zrušit a nahradit něčím lepším, ceny však mají své tradiční diváky a výnosnou smlouvu s televizí NBC, která ceremoniál vysílá. Zlaté glóby 2021 byly v každém pádě strašné a je načase přijít s něčím novým, soudí časopis Vox.