Recenze: Nacisté na hranicích. Seriál Zlatá labuť zatím před dějinami schovává krk

Automobilka Škoda Auto omezuje kvůli nedostatku čipů tento týden výrobu. Odstávky se dotknou závodů v Mladé Boleslavi a Vrchlabí, v Kvasinách se naopak dál vyrábí bez omezení. Kvůli nedostatku komponentů nebude od začátku února vyrábět také kolínská Toyota.

Ve škodováckém závodě MB I, kde se vyrábějí modely Octavia a Enyaq, budou od úterý do pátku jen ranní směny. "Stejně tak to bude ve svařovně MB I, kde se navíc pojede noční z pondělí na úterý a čtvrteční odpolední v omezeném režimu," uvedl týdeník Škodovácký odborář. Pracovníci v lakovně MB B pak budou mít tento týden jen ranní směny v úterý, středu a čtvrtek, úterní bude navíc v omezeném režimu.

V závodě MB II, kde se vyrábějí modely Fabia, Scala a Kamiq, odpadly všechny tři dnešní směny, ve zbytku týdne bude fungovat normálně. Dnešní směny zrušili také v lakovně MB A, zbytek týdne bude v omezeném režimu.

Směny se ruší rovněž ve Vrchlabí ve dvacetisměnném režimu na montáži převodovek a obrábění. Výroba se tam zastaví ve čtvrtek v 18:00 a začne znovu v pondělí 6. února v 18:00. Na některých dalších pracovištích, například v kalírně, budou některé směny v omezeném režimu. "Odbory KOVO pro dotčené zaměstnance opět vyjednaly náhradu ve výši 80 procent průměrné mzdy, tedy cca denní výdělek," dodal týdeník.

V kolínské automobilce Toyota je poslední směna naplánovaná na úterý. Celková doba odstávky není známá, ale měla by to být větší část úterý. Chybí komponenty do obou modelů, které momentálně v Kolíně vyrábí, a to Aygo a Yaris.