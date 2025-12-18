Přeskočit na obsah
Benative
18. 12. Miloslav
Film

Živý přenos udílení Oscarů bude od roku 2029 už jen na YouTube

ČTK

Slavnostní předávání filmových cen Oscarů bude od roku 2029 vysíláno výhradně na platformě YouTube. Podle agentury Reuters to uvedla americká Akademie filmových umění a věd s tím, že ceremoniál bude ke zhlédnutí zdarma.

Slavnostní předávání filmových cen Oscarů bude od roku 2029 vysíláno výhradně na platformě YouTube. Foto: Profimedia
Předávání cen již desítky let vysílá stanice ABC, kterou vlastní společnost Walt Disney. Sledovanost pořadu však podle Reuters oproti minulosti značně klesla, neboť diváci se přesunuli na streamovací platformy. V březnu 2025 sledovalo ve Spojených státech ceremoniál 19,7 milionů diváku, zatímco v roce 1998 jich bylo rekordních 57 milionů.

YouTube pro živý přenos zajistí skryté titulky a zvukové stopy v několika jazycích, čímž se podle akademie stane přístupnějším globálnímu publiku. Současná dohoda zajišťuje vysílací práva do roku 2033. Vlastníkem YouTube je Alphabet, mateřská společnost Googlu.

