Živý přenos udílení Oscarů bude od roku 2029 už jen na YouTube

Slavnostní předávání filmových cen Oscarů bude od roku 2029 vysíláno výhradně na platformě YouTube. Podle agentury Reuters to uvedla americká Akademie filmových umění a věd s tím, že ceremoniál bude ke zhlédnutí zdarma.
Předávání cen již desítky let vysílá stanice ABC, kterou vlastní společnost Walt Disney. Sledovanost pořadu však podle Reuters oproti minulosti značně klesla, neboť diváci se přesunuli na streamovací platformy. V březnu 2025 sledovalo ve Spojených státech ceremoniál 19,7 milionů diváku, zatímco v roce 1998 jich bylo rekordních 57 milionů.
YouTube pro živý přenos zajistí skryté titulky a zvukové stopy v několika jazycích, čímž se podle akademie stane přístupnějším globálnímu publiku. Současná dohoda zajišťuje vysílací práva do roku 2033. Vlastníkem YouTube je Alphabet, mateřská společnost Googlu.
ŽIVĚ"Neodejdeme, dokud nevyřešíme peníze pro Ukrajinu." V Bruselu začal klíčový summit EU
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve čtvrtek před začátkem summitu EU prohlásila, že neodejde bez vyřešení dalšího financování Ukrajiny. Podobně se vyjádřil i šéf Evropské rady António Costa. "Zcela podporuji Belgii," dodala von der Leyenová. Belgický premiér Bart De Wever předtím řekl, že požaduje, aby celá EU nesla riziko při využití zmrazených ruských aktiv na pomoc Ukrajině.
Vlak na Srí Lance smetla tsunami. Z Královny moře se stala největší železniční rakev
Měla to být idylická sváteční neděle. 26. prosince 2004 stovky lidí mířily vlakem na rodinné oslavy nebo za odpočinkem k oceánu. Nikdo to ráno netušil, že pro mnohé z nich to bude poslední jízda v životě. Expres s názvem „Královna moře“ smetla vlna tsunami a proměnila ho v kovovou past, ve které zahynulo přes 1700 lidí.
„Omnikin černá!” Při kin-ballu si užije zábavu každý, Češi v něm navíc září
Co láká dnešní děti? Netradiční sportovní hry. Jedna z nich se jmenuje kin-ball a mohou ji hrát opravdu všichni – pohybově zdatní, méně zdatní, úplní nesportovci. Představujeme ji v rámci projektu Generace bez pohybu, který připravuje Aktuálně.cz.
Till Lindemann z Rammsteinů vystoupí v Praze. Přijede s provokativní show Meine Welt
Frontman německé skupiny Rammstein Till Lindemann ve čtvrtek 18. prosince představí v pražské O2 areně svoji sólovou hudebně nekompromisní show Meine Welt. Naváže tak na předchozí pražský koncert, který se před třemi lety uskutečnil ve sportovní hale na pražském Výstavišti.