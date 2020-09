Živě: Lidé se v Rudolfinu naposledy loučí s legendárním režisérem Jiřím Menzelem

Pražské Rudolfinum se v 10 hodin otevřelo pro fanoušky filmů Jiřího Menzela, který zemřel 5. září ve věku 82 let. Lidé mohou vystoupat po červeném koberci nataženém na schodišti do hlavního vchodu Rudolfina a podepsat se v kondolenčních knihách. Rudolfinum bude otevřené do 18 hodin večer.

Přímý přenos: Poslední rozloučení s legendárním režisérem Jiřím Menzelem | Video: ČTK