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Film

Zítra se zamiluji. Do kin míří film s dcerou Mastroianniho a Catherine Deneuve

Kultura
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Francouzsko-belgická komedie režiséra Martina Provosta vypráví o stárnoucím učiteli literatury, kterého v den odchodu do důchodu opustí manželka. Snímek režiséra Martina Provosta Zítra se zamiluji měl letos premiéru na MFF v Locarnu a do českých kin vstoupí příští rok 14. ledna. Předpremiérově ho lze ale zhlédnout už v listopadu 2026 v rámci Festivalu francouzského filmu.

Fabrice Luchini jako stárnoucí profesor literatury Émile a Chiara Mastroianniová jako jedna z osudových žen jeho života Audrey ve filmu Zítra se zamiluji (2026).
Fabrice Luchini jako stárnoucí profesor literatury Émile a Chiara Mastroianniová jako jedna z osudových žen jeho života Audrey ve filmu Zítra se zamiluji (2026).Foto: CinemArt
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Fabrice Luchini jako stárnoucí profesor literatury Émile a Carole Bouquetová jako Nadège ve filmu Zítra se zamiluji (2026).
Fabrice Luchini jako profesor literatury Émile a jedna z klíčových žen v jeho životě Laetitia v podání Emmanuelle Devosové ve filmu Zítra se zamiluji (2026).
Fabrice Luchini jako profesor literatury Émile a jedna z klíčových žen v jeho životě Laetitia v podání Emmanuelle Devosové ve filmu Zítra se zamiluji (2026).
Fabrice Luchini jako stárnoucí profesor literatury Émile a Chiara Mastroianniová jako jedna z jeho osudových žen Audrey ve filmu Zítra se zamiluji (2026).
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Učitel literatury Émile těsně před odchodem do penze udělí svým studentům poslední lekci o literatuře, v níž se zaměří na lásku, a vybídne je, aby se stali básníky vlastních životů. Jedna ze studentek se ho zeptá na jeho vlastní citový život, tedy na to, zda je on sám ještě zamilovaný do své ženy. Zaskočený Émile nedokáže odpovědět, a když se vrátí domů, ke svému překvapení zjistí , že ho manželka právě opustila. Nehodlala totiž strávit zbytek života s mužem, který se natolik oddal svým studentům a literatuře, až se ona pro něj stala neviditelnou.

Čerstvý penzista je tak nucen zkusit se řídit radami, které dosud sám rozdával druhým. Naštěstí na něj čekají setkání se třemi ženami, což mu převrátí život naruby. Konečně má šanci prožít lásku, kterou v mládí odmítal, protože se bál, že jej zraní.

Jako profesor literatury Émile se představí Fabrice Luchini (Příliš důvěrná tajemství, V domě, Talár). Jednu z klíčových žen v jeho životě si zahrála Emmanuelle Devosová, druhou ztvárnila Carole Bouquetová a jako jeho třetí osudová žena Audrey se ve filmu objeví Chiara Mastroianniová, dcera herce Marcella Mastroianniho a herečky Catherine Deneuve.

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Film Zítra se zamiluji měl letos světovou premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu v Locarnu a jeho režisér Martin Provost jej doprovodil následujícími slovy: „Je to film svou povahou lehký, avšak záměrem závažný, přináší úvahy o lásce a vyzývá nás k tomu, abychom znovu objevili sami sebe a nechali promluvit své srdce. Je to pozvání k přijetí bláznovství, jediného pravého průvodce láskou.“

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