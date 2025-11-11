Zemřela americká herečka Kirklandová. Zahrála si po boku Newmana i Streepové

Scénář k filmu napsala polská režisérka a scenáristka Agnieszka Hollandová. Příběh vypráví o osudu české pohasínající filmové hvězdy, která koncem šedesátých let po sovětské invazi do Československa odešla do USA. Píše o tom agentura AP.
Herečka zemřela v hospicu v Palm Springs, uvedla agentura AP s odvoláním na zástupce umělkyně. Její přátelé tento podzim založili sbírku na portálu GoFundMe, aby vybrali peníze na její zdravotní péči.
Za herecký výkon ve filmu Anna získala Kirklandová Zlatý glóbus a vysloužila si chválu kritiků. Deník Washington Post tehdy její výkon označil za vynikající. Po jejím boku si ve snímku zahrála i modelka českého původu žijící v USA Paulina Pořízková (ztvárnila mladou emigrantku Kristýnu, která u starší mentorky hledá pomoc při svých začátcích v novém světě).
Kirklandová mimo jiné účinkovala ve filmu Podraz po boku Paula Newmana a Roberta Redforda či ve filmu Pomsta s Kevinem Costnerem. Rovněž se objevila ve filmu Jako nepoddajný plevel s Meryl Streepovou či Božský Bruce s Jimem Carreym.
Herečka se věnovala dobrovolnické činnosti na pomoc lidem s onemocněním AIDS, rakovinou a srdečními chorobami, píše AP. Prostřednictvím amerického Červeného kříže poskytovala jídlo lidem bez domova a zasazovala se o práva vězňů, zejména v případě vězněných mladých lidí.