Zemřela americká herečka Kirklandová. Zahrála si po boku Newmana i Streepové

ČTK ČTK
před 3 hodinami
V 84 letech v úterý zemřela americká herečka Sally Kirklandová, jejíž největší rolí byla postava české herečky Anny ve stejnojmenném filmu z roku 1987. Kirklandová si za výkon vysloužila nominaci na Oscara za hlavní ženskou roli.
Americká herečka Sally Kirklandová v kalifornském Beverly Hills v roce 2008.
Americká herečka Sally Kirklandová v kalifornském Beverly Hills v roce 2008. | Foto: Profimedia.cz

Scénář k filmu napsala polská režisérka a scenáristka Agnieszka Hollandová. Příběh vypráví o osudu české pohasínající filmové hvězdy, která koncem šedesátých let po sovětské invazi do Československa odešla do USA. Píše o tom agentura AP.

Herečka zemřela v hospicu v Palm Springs, uvedla agentura AP s odvoláním na zástupce umělkyně. Její přátelé tento podzim založili sbírku na portálu GoFundMe, aby vybrali peníze na její zdravotní péči.

Za herecký výkon ve filmu Anna získala Kirklandová Zlatý glóbus a vysloužila si chválu kritiků. Deník Washington Post tehdy její výkon označil za vynikající. Po jejím boku si ve snímku zahrála i modelka českého původu žijící v USA Paulina Pořízková (ztvárnila mladou emigrantku Kristýnu, která u starší mentorky hledá pomoc při svých začátcích v novém světě).

1:41
