Zemřela výtvarnice a herečka Věra Křesadlová, druhá žena Miloše Formana

Výtvarnice, divadelní a filmová herečka byla matkou známých hereckých dvojčat Petra a Matěje Formanových. V šedesátých letech účinkovala v několika slavných filmech nové vlny. Mimo jiné ztvárnila hlavní roli ve snímcích Jiřího Menzela Zločin v dívčí škole a Skřivánci na niti.
Zahrála si zhruba ve dvacítce filmů - například ve snímcích Zločin v dívčí škole, Intimní osvětlení, Nejkrásnější věk, Homolka a tobolka, Nevěsta, Nejasná zpráva o konci světa, Doblba! nebo Medvídek. V roli matky zubařky Anny se objevila v roce 1994 v komedii režiséra Jana Svěráka Akumulátor 1.
"Viděli jsme se pouze jeden natáčecí den. Moje vzpomínka je, že to byla milá a krásná ženská a že jsem Formanům záviděl, že měli takovou maminku," řekl Jan Svěrák. "Byla to talentovaná herečka, která se dostala do nepřízně (komunistického) režimu a tím skončila její kariéra, což byla pro český film škoda," dodal.
Pražská rodačka Křesadlová ještě jako studentka střední uměleckoprůmyslové školy zpívala s amatérskou bigbeatovou kapelou Krystal a příležitostně statovala ve filmu. Na jednom z koncertů zaujala mladého filmaře Formana natolik, že ji v roce 1963 obsadil do svého debutu Konkurs. Ve fiktivním konkurzu skutečně uspěla a i právě díky nově získanému angažmá v populárním divadle Semafor se stala jednou z oblíbených českých hereček 60. let.
V 70. a 80. letech se Křesadlová ve filmu objevovala sporadicky, nadále však zůstala věrná Semaforu, v jehož souboru působila až do počátku devadesátých let. Poté pracovala na Pražském hradě jako správcová rezidence prezidenta Václava Havla a později se vrátila ke své původní profesi výtvarnice. Na chalupě u Sázavy, kde měla ateliér, tvořila skleněné lampy ve stylu Tiffany.