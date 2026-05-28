Zemřela Věra Nerušilová. Byla známá svým hlubokým hlasem i písní Kočka ze Záběhlic

Ve věku 91 let zemřela zpěvačka a herečka Věra Nerušilová, kterou si diváci dodnes spojují především s legendární písní Kočka ze Záběhlic. Umělkyně s nezaměnitelně hlubokým hlasem strávila desítky let na divadelních prknech, koncertních pódiích i před kamerou. Smutnou zprávu oznámil na sociálních sítích pořad Barování se Sandrou Novákovou a Filipem Rajmontem.
Píseň Kočka ze Záběhlic z filmu Smrt černého krále (1971) ji sice před lety nesmazatelně zapsala do povědomí diváků, ale Nerušilová nebyla jen interpretkou jediného hitu. Díky svému mimořádně hlubokému kontraaltu patřila k nejvýraznějším šansoniérkám své generace. Její hlas se proslavil mj. i v seriálu Hříšní lidé města pražského (1969).
A objevovala se také před kamerou. Zahrála si ve filmech Kdyby tisíc klarinetů (1964) nebo v hudební komedii Hodinářova svatební cesta korálovým mořem (1979). Ztvárnila i řadu menších rolí v televizních seriálech a filmech, např. Kouzelník Žito (2018), Zoufalci (2009), Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek (1993), Vlak dětství a naděje (1985) nebo v komedii Zdeňka Podskalského Zvony pana Mlácena (1971).
Působila rovněž v řadě divadel, naposledy v pražském Divadle Na Fidlovačce, v Divadle ABC, v Malostranské besedě v Šansonovinkách a Barování či v Balbínově poetické hospůdce.
ŽIVĚ Ukrajina ratifikovala 90 miliardovou půjčku od EU, peníze půjdou na obranu
Ukrajinský parlament ve čtvrtek jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027 a první platbu slíbila Evropské unie poskytnout nejpozději na začátku června. Dvě třetiny půjdou na obranu před ruskou invazí, zbývající třetina na rozpočet k reformám a modernizaci.
V Rakousku je v izolaci člověk se symptomy možné eboly, test to zatím nepotvrdil
Rakousko uzavřelo do izolace člověka, který po návratu z Ugandy vykazuje příznaky možné nákazy ebolou. První test však infekci nepotvrdil a nyní se čeká na výsledky druhého rozboru, napsala ve čtvrtek agentura APA.
Odešel "doktor inženýr" Jan Hraběta, známý herec a cimrmanolog
Zemřel dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta, bylo mu 86 let, uvedl iRozhlas.cz. Hraběta, který v souboru působil od konce sedmdesátých let, vynikl hlavně rolemi praotce Čecha ve hře České nebe, krále v pohádce Dlouhý, Široký a Krátkozraký nebo faráře v Němém Bobšovi. Jako cimrmanolog užíval titulu „doktor inženýr“.
Zelenskyj je ve Švédsku. Čeká ho tam „dárek“: několik starších gripenů
Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek přicestoval do Švédska, aby zde s čelnými představiteli švédské vlády a zbrojního průmyslu představil dohodu v oblasti letecké obrany, zejména pokud jde o bojové letouny Gripen. Tamní tisk už předtím napsal, že se vláda chystá oznámit, že daruje Ukrajině „několik“ vojenských letounů Gripen starší verze JAS 39 C/D.
Evropská komise udělila Temu pokutu 200 milionů eur
Evropská komise ve čtvrtek uložila čínské společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur (4,9 miliardy Kč) za porušení nařízení o digitálních službách (DSA). Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé v EU se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím.