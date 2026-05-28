28. 5. Vilém
Film

Zemřela Věra Nerušilová. Byla známá svým hlubokým hlasem i písní Kočka ze Záběhlic

Kultura

Ve věku 91 let zemřela zpěvačka a herečka Věra Nerušilová, kterou si diváci dodnes spojují především s legendární písní Kočka ze Záběhlic. Umělkyně s nezaměnitelně hlubokým hlasem strávila desítky let na divadelních prknech, koncertních pódiích i před kamerou. Smutnou zprávu oznámil na sociálních sítích pořad Barování se Sandrou Novákovou a Filipem Rajmontem.

Věra NERUŠILOVÁ, herečka
Herečka Věra Nerušilová v televizním pořadu Karla Šípa - Všechnopárty v roce 2013.Foto: Profimedia
Píseň Kočka ze Záběhlic z filmu Smrt černého krále (1971) ji sice před lety nesmazatelně zapsala do povědomí diváků, ale Nerušilová nebyla jen interpretkou jediného hitu. Díky svému mimořádně hlubokému kontraaltu patřila k nejvýraznějším šansoniérkám své generace. Její hlas se proslavil mj. i v seriálu Hříšní lidé města pražského (1969).

A objevovala se také před kamerou. Zahrála si ve filmech Kdyby tisíc klarinetů (1964) nebo v hudební komedii Hodinářova svatební cesta korálovým mořem (1979). Ztvárnila i řadu menších rolí v televizních seriálech a filmech, např. Kouzelník Žito (2018), Zoufalci (2009), Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek (1993), Vlak dětství a naděje (1985) nebo v komedii Zdeňka Podskalského Zvony pana Mlácena (1971).

Působila rovněž v řadě divadel, naposledy v pražském Divadle Na Fidlovačce, v Divadle ABC, v Malostranské besedě v Šansonovinkách a Barování či v Balbínově poetické hospůdce.

Nejnovější
Belgium Europe Summit

ŽIVĚ Ukrajina ratifikovala 90 miliardovou půjčku od EU, peníze půjdou na obranu

Ukrajinský parlament ve čtvrtek jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027 a první platbu slíbila Evropské unie poskytnout nejpozději na začátku června. Dvě třetiny půjdou na obranu před ruskou invazí, zbývající třetina na rozpočet k reformám a modernizaci.

Jan Hraběta, herec, Akt, Divadlo Járy Cimrmana

Odešel "doktor inženýr" Jan Hraběta, známý herec a cimrmanolog

Zemřel dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta, bylo mu 86 let, uvedl iRozhlas.cz. Hraběta, který v souboru působil od konce sedmdesátých let, vynikl hlavně rolemi praotce Čecha ve hře České nebe, krále v pohádce Dlouhý, Široký a Krátkozraký nebo faráře v Němém Bobšovi. Jako cimrmanolog užíval titulu „doktor inženýr“.

JAS-39 Gripen

Zelenskyj je ve Švédsku. Čeká ho tam „dárek“: několik starších gripenů

Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek přicestoval do Švédska, aby zde s čelnými představiteli švédské vlády a zbrojního průmyslu představil dohodu v oblasti letecké obrany, zejména pokud jde o bojové letouny Gripen. Tamní tisk už předtím napsal, že se vláda chystá oznámit, že daruje Ukrajině „několik“ vojenských letounů Gripen starší verze JAS 39 C/D.

FILE PHOTO: Illustration shows Temu logo and EU flag

Evropská komise udělila Temu pokutu 200 milionů eur

Evropská komise ve čtvrtek uložila čínské společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur (4,9 miliardy Kč) za porušení nařízení o digitálních službách (DSA). Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé v EU se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím.

