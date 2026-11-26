Německá modelka a herečka Veruschka, vlastním jménem Vera von Lehndorffová bývá označována za první supermodelku světa. Zahrála si rovněž epizodní roli ve slavném snímku Michelangela Antonioniho Zvětšenina. O jejím úmrtí informovala média s odvoláním na členy rodiny, včetně webu stanice CNN či německého listu Bild. Umělkyni s aristokratickým původem bylo 87 let.
Veruschka zemřela v úterý v kruhu přátel a rodiny doma v Berlíně. "V 60. a 70. letech formovala svět módy, umění a fotografie jako nikdo jiný," uvádí se v prohlášení, které na svém webu zveřejnila značka luxusních opasků její sestry Cathariny Kappelhoffové-Wulffové. Supermodelku v něm označila za "mimořádnou ženu" a "globální ikonu".
Von Lehndorffová se narodila roku 1939 v Královci ve Východním Prusku, na území dnešní ruské exklávy Kaliningradu. V pěti letech přišla o otce, hraběte Heinricha von Lehndorff-Steinorta, který byl popraven za účast na neúspěšném spiknutí z roku 1944 s cílem zabít Adolfa Hitlera. Později odešla do Florencie, kde ji ve 20 letech objevil fotograf Ugo Mulas.
V 60. letech patřila k nejlépe placeným modelkám světa, spolupracovala s nejvlivnějšími módními domy a návrháři, na obálce módního časopisu Vogue se objevila více než desetkrát. Fotograf Richard Avedon ji označil za nejkrásnější ženu světa a společně pořídili jednu z nejdražších módních reportáží v historii, Great Fur Caravan, která vznikala pět týdnů v Japonsku a stála tehdy milion dolarů.
Ve Zvětšenině z roku 1966 si zahrála samu sebe ve slavné scéně s britským hercem Davidem Hemmingsem. Bild cituje její slova: "Nikdy jsem nepochopila, proč jsem měla takový úspěch, díky dvěma scénám a jedné větě jsem se stala světoznámou!" O 40 let později se objevila také v bondovce Casino Royale.
V polovině 70. let, kdy ji podle Vogue přepadlo rozčarování z módního průmyslu, se Veruschka snažila věnovat umělecké dráze. S německým umělcem Holgerem Trülzschem vytvářela fotografie, na nichž její pomalované tělo splývá s architekturou či přírodou.
Navzdory svému úspěchu v rozhovoru s deníkem Bild roku 2008 řekla: "Nikdy jsem nechtěla být modelkou, nějakým bezvýznamným objektem. Mým snem vždy bylo moci zmizet, když se necítím dobře, být naprosto svobodná."
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