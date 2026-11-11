Odešla herečka Zuzana Fišárková. Hrála ve filmech Václava Kršky, Bakalářích i na divadle

V úterý 10. listopadu ve věku 87 let zemřela herečka Zuzana Fišárková. Svou hereckou kariéru zahájila v pražském Divadle Rokoko, na počátku 60. let hrála ve filmech Václava Kršky Osení a Kde řeky mají slunce. Účinkovala také v televizních seriálech, například v Bakalářích nebo Četnických humoreskách.
O jejím úmrtí herečky informoval na Instagramu Nadační fond Jiřího Menzela, na který se s dopisem obrátila hereččina blízká přítelkyně Lenka Štanclová.
"Na Nadační fond Jiřího Menzela se obrátila paní Lenka Štanclová s poděkováním a smutnou zprávou o odchodu herečky Zuzany Fišárkové. Ve věku 87 let nás opustila 10. listopadu v Pečovatelském centru Praha 7," uvedl fond. Lenka Štanclová, která o Fišárkovou pečovala, v dopise fondu poděkovala za podporu a finanční pomoc. "Vaše práce a podpora starším a nemocným umělcům má nesmírný smysl," dodala.
Fišárková svou kariéru začala jako externistka v Divadle Rokoko, poté hrála v divadlech v Plzni, Liberci, Příbrami, Hradci Králové a Ostravě. V 80. letech se stala členkou Divadla E. F. Buriana, souběžně účinkovala také v Laterně magice.
Na filmových plátnech se objevila ve snímcích Václava Kršky Osení a Kde řeky mají slunce. Zahrála si rovněž ve filmech Ustláno na čekankách, Vánice, Morgiana, Povídka malostranská, Císařovy nové šaty či Jak básníci přicházejí o iluze. V epizodních rolích také účinkovala v několika seriálech, mezi které patří Bakaláři, Četnické humoresky, Malý pitaval z velkého města nebo Strážce duší.
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