Od Popelky k Obecné škole a Koljovi. Ve věku 68 let zemřela herečka Libuše Šafránková

Ve věku 68 let tuto středu, dva dny po narozeninách, zemřela populární herečka Libuše Šafránková. Informovala o tom televize CNN Prima s odkazem na jejího syna Josefa Abrháma. Pohledná a usměvavá tmavovláska přes čtyři dekády patřila k nejoblíbenějším filmovým i televizním herečkám.

Náklonnost publika i režisérů získala nejen sympatickým a stále mladistvým vzhledem, ale také komediálním talentem, který prokázala mimo jiné po boku svého manžela Josefa Abrháma - například ve filmu Vrchní, prchni či televizní Svatební cestě do Jiljí.

"Tváře umouněné od popela, ale kominík to není. Klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není. Šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané, ale princezna to není, jasný pane," dávala v roce 1973 hádanku princi hranému Pavlem Trávníčkovem ve filmu Tři oříšky pro Popelku. Tento její pohádkový debut, natočený v německé koprodukci, patří dodnes v Čechách i Německu k Vánocům stejně jako stromeček.

Oblíbené jsou i další pohádky s Šafránkovou, například Princ a večernice, Třetí princ, Sůl nad zlato či Malá mořská víla, v níž si zahrála se svou o pět let mladší sestrou Miroslavou. Populární jsou také její komedie z té doby, mimo jiné Jak utopit doktora Mráčka, Můj brácha má prima bráchu, Vesničko má středisková či Silvestr svobodného pána, v němž diváky bavila s Josefem Abrhámem, stejně jako například v roce 1996 v televizním filmu Play Strindberg.

Libuše Šafránková se narodila 7. června 1953 v Brně, dětství strávila ve Šlapanicích u Brna. Lásku k divadlu u ní zřejmě zažehl otec, který v místní sokolovně čas od času připravoval ochotnická představení. Dcera od dětství chodila do dramatických kroužků.

Po matce, která učila na oděvní průmyslovce, Šafránková zdědila zálibu v navrhování šatů. Vystudovala brněnskou konzervatoř, v Mahenově činohře hrála Julii, a pak se vydala do Prahy, kde začínala v Divadle Za branou. Roku 1971 také debutovala ve filmu - jako Barunka v dvoudílném televizním snímku Babička s Jarmilou Kurandovou v hlavní roli.

O rok později, kdy režim z politických důvodů zakázal Divadlo Za branou, přešla Šafránková do Činoherního klubu, kde působila 20 let. Ztvárnila tu například Ninu Zarečnou v Krejčově inscenaci Racka nebo Colombinu v Menzelově komedii Tři v tom. Zde se také potkala s budoucím manželem, o 13 let starším hercem Josefem Abrhámem. Vzali se v roce 1976 a rok nato se jim narodil syn Josef, dnes režisér, scénárista a producent.

Ještě za komunismu Šafránková hrála Moniku ve filmu Rodeo s Vítězslavem Jandákem nebo Malou mořskou vílu, kterou podle Andersenovy předlohy roku 1976 natočil Karel Kachyňa.

V 90. letech Šafránková vytvořila několik charakterních rolí ve snímcích tandemu Jana a Zdeňka Svěrákových jako Obecné škole, kde hrála maminku Součkovou, či Koljovi. Za roli Kláry v něm dostala Českého lva za výkon v hlavní ženské roli.

Herecký koncert s Ondřejem Vetchým rozehrála v generačním příběhu z minulého režimu Báječná léta pod psa a laskavou maminku ztvárnila v koprodukčním dramatu Všichni moji blízcí, jenž je poctou siru Nicholasi Wintonovi, zachránci stovek židovských dětí.

Babička dvou malých vnuků Šafránková rovněž účinkovala v několika seriálech, například Náhrdelníku, Četnických humoreskách, Nemocnici na kraji města - nových osudech, Návesu či Gymplu s (r)učením omezeným. V posledních letech se opět objevovala v pohádkách, například jako královna v Kouzlu králů nebo jako hippie čarodějka ve filmu Micimutr.

