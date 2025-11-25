Film

Zemřela Jorga Kotrbová. Proslavila ji Zlatovláska, dala hlas hvězdě seriálu M.A.S.H.

ČTK Kultura ČTK, Kultura
Aktualizováno před 7 hodinami
V pondělí zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová, oznámila na facebooku Herecká asociace. Bylo jí 78 let. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku z filmové pohádky nebo jako Janičku z filmu Utrpení mladého Boháčka. Za své působení v dabingu získala v roce 2021 Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství.
Jorga Kotrbová jako princezna Zlatovláska.
Jorga Kotrbová jako princezna Zlatovláska. | Foto: Česká televize / Vladimír Souček

"S hlubokým zármutkem jménem rodiny oznamujeme, že nás včera 24. listopadu 2025 navždy opustila významná filmová a divadelní herečka a dabérka Jorga Kotrbová," uvedla Herecká asociace.

Herečka s nezvyklým severským jménem vynikla ve filmových a televizních rolích jako prototyp současných, emancipovaných, často sobeckých a arogantních dívek a mladých žen, atraktivních, žádoucích, ale často nevěrných a povrchních.

František Filipovský a Jorga Kotrbová v pohádce Honza málem králem, 1977.
František Filipovský a Jorga Kotrbová v pohádce Honza málem králem, 1977. | Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

"Mnoho diváků si ji dodnes pamatuje z pohádky Zlatovláska nebo z její první velké role ve filmu Trápení," napsala asociace.

Svou kariéru zahájila už ve 14 letech hlavní rolí Lenky v lyrickém filmu Trápení režiséra Karla Kachyni (1961), která jí vynesla mezinárodní uznání na festivalech v Benátkách či Cannes. Kachyňův šestý smysl pro nadějné talenty nezklamal a mladičká Jorga se rázem stala hvězdou, protože se své úlohy dívky, která se spřátelí s divokým koněm, zhostila s mimořádným citem. A na základě této role jí nabídli ve vinohradském divadle záskok za těhotnou členku souboru v Millerově Honu na čarodějnice.

Po absolutoriu na DAMU v roce 1969 působila až do roku 1993 v pražském Realistickém divadle na Smíchově. Poté se stala členkou Divadla Na zábradlí. Do širšího povědomí diváků se zapsala jako Zlatovláska v oblíbené televizní pohádce stejného jména z roku 1973, ale například i rolí princezny ve filmu Honza málem králem (1977) nebo jako Jana v komedii Utrpení mladého Boháčka (1969), kde si zahrála s Pavlem Landovským.

"Šťabajzna" Houlihanová i milovnice koní

Ve své herecké kariéře také výrazně působila v dabingu, za což získala v roce 2021 Cenu Františka Filipovského za dlouhodobé mistrovství. Jako dabingová herečka se uplatnila například v americkém komediálním seriálu M.A.S.H. (propůjčila hlas majorce Margaret "Šťabajzně" Houlihanové) či v sérii francouzských filmů o Fantomasovi ze 60. let nebo v britském seriálu Randall a Hopkirk.

Po roce 2003 se herectví vzdala, stáhla se z veřejného života a věnovala se správě realit a pozemků, které získala v restituci. Pořídila si domek v Ludvíkově pod Smrkem a na přilehlém pozemku zřídila cvičiště pro koně, které milovala.

"Loučíme se s kolegyní, která zanechala stopu v české kultuře i v paměti diváků. Děkujeme za práci, kterou obohatila naši hereckou komunitu. Upřímnou soustrast rodině a blízkým," dodala Herecká asociace.

 
Mohlo by vás zajímat

Žádali pro Štěpničkovou její kolegové trest smrti? I po tom pátrá filmová historička

Žádali pro Štěpničkovou její kolegové trest smrti? I po tom pátrá filmová historička

„Umíš vnímat smrt. Ale teď jí musíš čelit.“ Do kin se chystá druhý díl filmu Ranhojič

„Umíš vnímat smrt. Ale teď jí musíš čelit.“ Do kin se chystá druhý díl filmu Ranhojič

Ve věku 81 let zemřel německý herec Udo Kier. Hrál i v Nabarveném ptáčeti

Ve věku 81 let zemřel německý herec Udo Kier. Hrál i v Nabarveném ptáčeti

Prezident a jeho vrah. Rána bleskem připomíná zapomenutou část amerických dějin

Prezident a jeho vrah. Rána bleskem připomíná zapomenutou část amerických dějin
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah

Právě se děje

Aktualizováno před 17 minutami
Svět tenisu v úžasu. Hvězdy ukazují luxusní dovolené, Češka pomáhá dětem v Africe

Svět tenisu v úžasu. Hvězdy ukazují luxusní dovolené, Češka pomáhá dětem v Africe

Česká teniska Linda Nosková odletěla na Zanzibar a rozhodně ne se jen slunit.
Josef Veselka

Komentář: Asie letí, Amerika se hledá a Evropa stagnuje

Aktualizováno před 1 hodinou
Den, kdy Maradona zešílel. S Barcelonou se božský Diego loučil ohavným způsobem

Den, kdy Maradona zešílel. S Barcelonou se božský Diego loučil ohavným způsobem

Připomeňte si události finále Španělského poháru z roku 1984, které bylo posledním zápasem Diega Maradony před odchodem do Neapole.
před 1 hodinou

Pařížská policie zadržela čtyři lidi podezřelé z krádeže šperků v Louvru

Francouzská policie dnes zadržela další čtyři lidi podezřelé z krádeže šperků z pařížského muzea Louvre. Pařížská prokurátorka Laure Beccuauová podle agentury AFP informovala, že jde o dvě ženy a dva…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Čeká nás nová Praha? Klíčoví muži vysvětlují
39:46

Čeká nás nová Praha? Klíčoví muži vysvětlují

Podívejte se na pilotní díl podcastové minisérie Praha 2.0.
Aktualizováno před 2 hodinami
Babiš předá Pavlovi seznam ministrů. V lednu chceme žádat o důvěru, nastínil Okamura

ŽIVĚ
Babiš předá Pavlovi seznam ministrů. V lednu chceme žádat o důvěru, nastínil Okamura

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 2 hodinami

Na konci týdne přijde v Česku rázná změna počasí. První předpověď, jak bude do Vánoc

Na konci týdne přijde v Česku rázná změna počasí. První předpověď, jak bude do Vánoc
Prohlédnout si 14 fotografií
Zbýšov u Brna: Čerstvě napadaný sníh mizí pod vrstvou soli.​
Ústí nad Labem: Někteří si první sníh užívají s nefalšovanou radostí.
Další zprávy