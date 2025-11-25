Zemřela Jorga Kotrbová. Proslavila ji Zlatovláska, dala hlas hvězdě seriálu M.A.S.H.

"S hlubokým zármutkem jménem rodiny oznamujeme, že nás včera 24. listopadu 2025 navždy opustila významná filmová a divadelní herečka a dabérka Jorga Kotrbová," uvedla Herecká asociace.
Herečka s nezvyklým severským jménem vynikla ve filmových a televizních rolích jako prototyp současných, emancipovaných, často sobeckých a arogantních dívek a mladých žen, atraktivních, žádoucích, ale často nevěrných a povrchních.
"Mnoho diváků si ji dodnes pamatuje z pohádky Zlatovláska nebo z její první velké role ve filmu Trápení," napsala asociace.
Svou kariéru zahájila už ve 14 letech hlavní rolí Lenky v lyrickém filmu Trápení režiséra Karla Kachyni (1961), která jí vynesla mezinárodní uznání na festivalech v Benátkách či Cannes. Kachyňův šestý smysl pro nadějné talenty nezklamal a mladičká Jorga se rázem stala hvězdou, protože se své úlohy dívky, která se spřátelí s divokým koněm, zhostila s mimořádným citem. A na základě této role jí nabídli ve vinohradském divadle záskok za těhotnou členku souboru v Millerově Honu na čarodějnice.
Po absolutoriu na DAMU v roce 1969 působila až do roku 1993 v pražském Realistickém divadle na Smíchově. Poté se stala členkou Divadla Na zábradlí. Do širšího povědomí diváků se zapsala jako Zlatovláska v oblíbené televizní pohádce stejného jména z roku 1973, ale například i rolí princezny ve filmu Honza málem králem (1977) nebo jako Jana v komedii Utrpení mladého Boháčka (1969), kde si zahrála s Pavlem Landovským.
"Šťabajzna" Houlihanová i milovnice koní
Ve své herecké kariéře také výrazně působila v dabingu, za což získala v roce 2021 Cenu Františka Filipovského za dlouhodobé mistrovství. Jako dabingová herečka se uplatnila například v americkém komediálním seriálu M.A.S.H. (propůjčila hlas majorce Margaret "Šťabajzně" Houlihanové) či v sérii francouzských filmů o Fantomasovi ze 60. let nebo v britském seriálu Randall a Hopkirk.
Po roce 2003 se herectví vzdala, stáhla se z veřejného života a věnovala se správě realit a pozemků, které získala v restituci. Pořídila si domek v Ludvíkově pod Smrkem a na přilehlém pozemku zřídila cvičiště pro koně, které milovala.
"Loučíme se s kolegyní, která zanechala stopu v české kultuře i v paměti diváků. Děkujeme za práci, kterou obohatila naši hereckou komunitu. Upřímnou soustrast rodině a blízkým," dodala Herecká asociace.