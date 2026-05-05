Zemřela dramaturgyně Marcela Pittermannová. Stála u zrodu Pana Tau i řady pohádek

Ve věku 93 let zemřela dramaturgyně ČT Marcela Pittermannová. ČTK to sdělila její dcera Barbora Vrážková. Pittermannová se podílela na vzniku mnoha filmů a pohádek, jako Pan Tau, O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Vlčí bouda nebo Chobotnice z II. patra. Pracovala také jako vedoucí tvůrčí skupiny pro děti a mládež ve Filmovém studiu Barrandov.
Řada ze snímků, na kterých se Pittermannová podílela, byla oceněna na domácích i světových festivalech, jako například Malá mořská víla nebo Páni kluci. Dlouhodobě spolupracovala s osobnostmi české filmové tvorby pro děti, mimo jiné Otou Hofmanem, Věrou Plívovou-Šimkovou nebo Václavem Vorlíčkem.
V roce 1998 získala na Zlín Film Festivalu ocenění Zlatý střevíček za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež. Za svou práci byla v říjnu 2022 oceněna Cenou Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize.
V roce 2023 obdržela cenu České filmové a televizní akademie Český lev za mimořádný přínos české kinematografii. Tehdy devadesátiletá Pittermannová se ze zdravotních důvodů ceremoniálu nezúčastnila. V zaslané děkovné řeči označila možnost pracovat na dramaturgii dětského filmu za štěstí.
Písecká rodačka Pittermannová po maturitě v roce 1951 na gymnáziu v Českých Budějovicích vystudovala ruštinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v 60. letech si své vzdělání doplnila ještě dvouletým postgraduálním studiem estetiky. Počátkem 60. let nastoupila jako dramaturgyně do Filmového studia Barrandov.
V roce 1984 byla pověřena vedením tvůrčí skupiny pro děti a mládež. V roce 1991 byl po privatizaci studia její pracovní poměr zrušen, poté dramaturgicky spolupracovala s nezávislými producenty. Pokračovala i v překladatelské práci a natáčela pamětnické rozhovory pro Národní filmový archiv.
Pittermannová se spolupodílela na rozkvětu československé kinematografie v 60. letech 20. století. Za svůj profesní život napomohla jako dramaturgyně zrodu desítek ceněných filmů a několika televizních seriálů. Mezi ně patří například Lišáci, myšáci a Šibeničák, Dívka na koštěti, Přijela k nám pouť, Šest medvědů s Cibulkou, Lucie, postrach ulice, Rumburak nebo pohádky Tři oříšky pro Popelku, S čerty nejsou žerty či Z pekla štěstí.
