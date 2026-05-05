Film

Zemřela dramaturgyně Marcela Pittermannová. Stála u zrodu Pana Tau i řady pohádek

ČTK

Ve věku 93 let zemřela dramaturgyně ČT Marcela Pittermannová. ČTK to sdělila její dcera Barbora Vrážková. Pittermannová se podílela na vzniku mnoha filmů a pohádek, jako Pan Tau, O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Vlčí bouda nebo Chobotnice z II. patra. Pracovala také jako vedoucí tvůrčí skupiny pro děti a mládež ve Filmovém studiu Barrandov.

Dramaturgyně a překladatelka Marcela Pittermannová pracovala jako vedoucí tvůrčí skupiny pro děti a mládež ve Filmovém studiu Barrandov.Foto: Wikipedia, osobní archiv Marie Pittermannové
Řada ze snímků, na kterých se Pittermannová podílela, byla oceněna na domácích i světových festivalech, jako například Malá mořská víla nebo Páni kluci. Dlouhodobě spolupracovala s osobnostmi české filmové tvorby pro děti, mimo jiné Otou Hofmanem, Věrou Plívovou-Šimkovou nebo Václavem Vorlíčkem.

V roce 1998 získala na Zlín Film Festivalu ocenění Zlatý střevíček za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež. Za svou práci byla v říjnu 2022 oceněna Cenou Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize.

V roce 2023 obdržela cenu České filmové a televizní akademie Český lev za mimořádný přínos české kinematografii. Tehdy devadesátiletá Pittermannová se ze zdravotních důvodů ceremoniálu nezúčastnila. V zaslané děkovné řeči označila možnost pracovat na dramaturgii dětského filmu za štěstí.

Písecká rodačka Pittermannová po maturitě v roce 1951 na gymnáziu v Českých Budějovicích vystudovala ruštinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v 60. letech si své vzdělání doplnila ještě dvouletým postgraduálním studiem estetiky. Počátkem 60. let nastoupila jako dramaturgyně do Filmového studia Barrandov.

V roce 1984 byla pověřena vedením tvůrčí skupiny pro děti a mládež. V roce 1991 byl po privatizaci studia její pracovní poměr zrušen, poté dramaturgicky spolupracovala s nezávislými producenty. Pokračovala i v překladatelské práci a natáčela pamětnické rozhovory pro Národní filmový archiv.

Pittermannová se spolupodílela na rozkvětu československé kinematografie v 60. letech 20. století. Za svůj profesní život napomohla jako dramaturgyně zrodu desítek ceněných filmů a několika televizních seriálů. Mezi ně patří například Lišáci, myšáci a Šibeničák, Dívka na koštěti, Přijela k nám pouť, Šest medvědů s Cibulkou, Lucie, postrach ulice, Rumburak nebo pohádky Tři oříšky pro Popelku, S čerty nejsou žerty či Z pekla štěstí.

Ukrajinské armádě se v dubnu podařilo postoupit na různých místech frontové linie – dobyla po zhruba 40 kilometrech čtverečních v Charkovské, Záporožské a Doněcké oblasti, píše AFP. Foto je ilustrační.

ŽIVĚ Rusko oznámilo krátké příměří od 8. května, Ukrajina hlásí klid zbraní ještě dříve

Rusko oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině, učinilo tak u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Vyplývá to ze sdělení ruského ministerstva obrany, které v případě narušení oslav pohrozilo masivním vzdušným útokem na Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně na síti X vyhlásil klid zbraní od půlnoci na středu 6. května.

U.S. Defense Secretary Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Caine hold a briefing on the Iran war, at the Pentagon

ŽIVĚ Příměří platí, útoky na lodě ale nezůstanou bez reakce, řekl šéf Pentagonu

Příměří mezi USA a Íránem přetrvává a americká ochrana obchodních lodí v Hormuzském průlivu je samostatná a dočasná operace, uvedl dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle agentury Reuters očekává, že v budoucnu za ochranu klíčové vodní cesty převezme zodpovědnost zbytek světa. Podle šéfa sboru náčelníků štábů Dana Cainea íránské útoky na lodě zatím nenutí USA obnovit vojenské operace.

Europoslanci z výboru CONT Slovensko loni v květnu navštívili, aby posoudili využívání evropských fondů, delegaci vedl europoslanec Tomáš Zdechovský z nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP).

Fico ho nazval „nájemným vrahem“, Zdechovský teď žádá zásah Bruselu kvůli dotacím na Slovensku

Český europoslanec Tomáš Zdechovský z nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP) se obrátil na Evropskou komisi kvůli podle něj podezřelým dotacím na Slovensku. Unijní exekutivu žádá, aby vysvětlila, jak je možné, že mohly být zemědělské dotace z evropských fondů na Slovensku přidělovány subjektům údajně napojeným na osoby spjaté s rozsáhlou korupční kauzou Dobytkář.

