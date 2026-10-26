Zemřel Walter Koenig, představitel ruského navigátora Čechova ze Star Treku

Ve věku 90 let v pondělí 26. října zemřel americký herec Walter Koenig, který ztvárnil ruského navigátora Pavla Čechova v původním sci-fi seriálu Star Trek, informuje agentura AP.
Koenig zemřel v přítomnosti dcery a neteře ve svém domě v losangeleské čtvrti North Hollywood, uvedl v prohlášení jeho agent Zachery McGinnis. "Walterův odkaz sahá daleko za hranice filmového plátna. Prostřednictvím nesčetných účastí na různých akcích a setkáních s fanoušky sdílel svou laskavost, vtip a vděčnost se všemi, kteří měli to štěstí se s ním setkat. Chápal, co pro lidi znamená Star Trek," uvedl.
V seriálu Star Trek byl praporčík Čechov jediným členem velitelského sboru vesmírné lodi Enterprise pocházejícím z komunistického bloku. Jeho přítomnost měla ukázat, jak jsou soupeřící národy v daleké budoucnosti, v níž se seriál odehrával, schopny spolupracovat. Čechov, který mluvil anglicky se silným ruským přízvukem, ztělesňoval stereotypní ruské povahové rysy, včetně neochvějné hrdosti, lásky k poezii a slepé loajality, poznamenala agentura AP. Původní seriál Star Trek vysílala stanice NBC v letech 1966-1969 a těšil se přízni fanoušků i dlouho poté.
"Je mi těžko od srdce," napsal Koenigův herecký kolega George Takei v příspěvku na sociální síti X. "Walter byl víc než jen Čechov. Byl to spisovatel, učitel, přemýšlivý člověk a věrný přítel," dodal.
Koenig ztvárnil postavu Čechova v sedmi filmech ze světa Star Treku počínaje rokem 1979 a také v nesčetných dalších odvozených projektech. V polovině 90. letech se k žánru sci-fi vrátil v seriálu Babylon 5.
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